Reforma hace 'tambalear' los planes de fin de semana: conciertos y partidos saldrían más caros

La reforma que presentó el Gobierno Nacional sigue generando incertidumbre entre los colombianos. Sin embargo, existe un punto que podría cambiar la forma en que muchos disfrutan su tiempo libre. Entre las propuestas está la eliminación de la exención del IVA en las boletas a eventos deportivos, conciertos, espectáculos culturales y actividades de recreación familiar.

En otras palabras, lo que para muchos ha sido una salida de fin de semana podría convertirse en un lujo difícil de costear.



Boletas con impuesto del 19%

De acuerdo con el proyecto, las entradas que superen los 10 UVT, es decir, unos $487.900 en 2025, tendrían un impuesto del 19%. El Ministerio de Hacienda insiste en que la mayoría de eventos continuarían exentos, pero el golpe recaería sobre quienes asisten a espectáculos de gran formato. Entre ellos se destacan los partidos de la Selección Colombia, conciertos de artistas internacionales o festivales culturales de alta demanda.

El impacto no se limita a los asistentes. Expendedores de comidas y bebidas, boleterías, proveedores de internet e incluso empresas de logística deberán ajustar sus precios o asumir parte de los costos adicionales. Esto, inevitablemente, generaría un encarecimiento general de la experiencia de entretenimiento.

Reforma tributaria para cubrir el déficit

La razón detrás de esta medida es la necesidad del Gobierno de aumentar el recaudo fiscal. Según lo expuesto oficialmente, se requieren recursos para financiar programas sociales, garantizar la salud y la educación, reforzar la seguridad y sostener la inversión en infraestructura.

Colombia, históricamente, ha dependido de reformas tributarias sucesivas, pues la actual estructura de impuestos no alcanza a cubrir todas las necesidades del Estado. Además, la desaceleración económica y el déficit fiscal han presionado al Ejecutivo a ampliar la base tributaria, incluyendo sectores y actividades que antes estaban exentas.

El Gobierno argumenta que esta propuesta busca equidad: que quienes más ingresos tienen aporten más y que se eliminen beneficios que durante años han favorecido a ciertos sectores. Sin embargo, en la práctica, los primeros en sentir el golpe serían los ciudadanos de a pie, aquellos que deberán pensarlo dos veces antes de pagar una boleta para ir al estadio, asistir a un concierto o disfrutar de un espectáculo cultural.

En este escenario, el debate no se limita al recaudo, sino al impacto en la vida cotidiana. Lo que antes era visto como un espacio de recreación y unión familiar podría transformarse en un gasto poco accesible, cambiando la manera en que los colombianos disfrutan su tiempo libre.