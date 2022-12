Salario mínimo 2023: Confederación de Trabajadores de Colombia dice que la negociación no será fácil

John Jairo Caicedo de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), habló en Mañanas Blu con Camilia Zuluaga acerca de las conversaciones de sindicatos, gremios económicos y Gobierno para establecer el aumento del salario mínimo de los colombianos para el año 2023.

"El lunes iniciamos oficialmente las mesas de negociación. Las centrales sindicales queremos llegar unificadas bajo unas condiciones difíciles, complicadas con una inflación supremamente alta, la peor en las últimas dos décadas y proyectadas a que 2023 sea peor y pronunciado por la recesión económica. El tema no va a estar fácil", dijo el sindicalista.

De acuerdo con Caicedo, los análisis que plantean un marco del 15% al 20% en el aumento son interesantes y deberían tenerse en cuenta. "Fedesarrollo plantea un 13.55%, he expresado que me parece respetable, no comparto esa posición, pero la idea es concertarlo", sostuvo Caicedo.

"La propuesta oficial se hará el 9 de diciembre. Desde la CTC, decimos que el salario mínimo debe ser concertado, no decretado como se ha hecho anteriormente, sino ajustado de acuerdo a unas variables económicas del poder adquisitivo de los colombianos", declaró el vocero de CTC.

Caicedo aseguró que el movimiento ha sido muy responsable y ha trabajado sobre bases que se pueden palpar. "El pan para hoy, no puede ser hambre del mañana", concluyó el sindicalista.

Así sería la puja

Analistas proyectan que el salario mínimo para el próximo año puede subir entre 15 % y 20 %, debido a la alta inflación y los niveles de desempleo. También se tendrán presente otros factores como lo es la desaceleración de la economía en el país y en el mundo.

Hace unos días la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó el cronograma y envió un mensaje de tranquilidad para gremios y centrales obreras que participan en la mesa de concertación, para que a la negociación del salario mínimo lleguen sin inconvenientes.

Desde otras centrales obreras distintas a la CTC se ha pedido tener en cuenta todas las variables para llegar con una propuesta.

“Evidentemente se debe tener presente las cifras de inflación y desempleo del mes de noviembre los cuales consideramos muy importantes para poder establecer ese monto y tradicionalmente como se trabaja en la mesa estos temas se deben conocer el 6 de diciembre”, expresó Fabio Arias dirigente de la CUT

Si las partes no se ponen de acuerdo para el aumento del salario mínimo, el Gobierno nacional expediría un decreto para definir el salario mínimo a más tardar el 30 de diciembre.