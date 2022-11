“No sirve aumentar 15 % el salario si canasta familiar crece más”: Petro sobre discusión del mínimo

El presidente Gustavo Petro acompañó el lanzamiento del ‘Grupo Élite de Inspección Laboral’ para la Equidad de Género, con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. En medio del evento, el mandatario se refirió a la discusión del salario mínimo y señaló que de poco sirve subirlo hasta en un 15 % si el costo de vida es mayor.

“Una central obrera puede pegarse en la lucha por el salario mínimo y no está incidiendo en el nivel real de vida de gente que trabaja, uno porque mucha gente no está en la relación salarial y, otra, porque de nada sirve crecer en un 10 % o 15 % si su canasta familiar crece más, lo que está es bajando el salario y se trata es que crezca el nivel de vida de las personas”, sostuvo el presidente.

Pidió además controlar una posible especulación, “¿cómo hacemos para que el precio de la carne baje y no sea especulativo?”. Lo que argumentó el presidente Petro es que la inflación se debe a una coyuntura internacional e impacta en los productos y materias primas importadas, pero “en otras no hay respuesta, no podemos encontrar porqué están subiendo su precio como el de la carne, que no tiene un gran componente en su producción de productos importados, o el de la electricidad. Aquí es que se va generando una especulación con la excusa de la inflación que destruye el valor real del salario ”.

Por otro lado, se refirió a la informalidad y dijo que la mayor parte de las personas que tienen un ingreso no dependen de si el salario mínimo crece o no crece.

“Entonces estamos aplicando unas medidas que no cubren las necesidades de la mayor parte de la clase trabajadora”, dijo.

Por lo anterior, solicitó tomar medidas para disminuir las brechas laborales, especialmente entre hombres y mujeres porque "las estadísticas muestran que, en un trabajo igual, a la mujer se le entrega un salario 30 % por debajo que al hombre. Esta es una generación de desigualdad en la sociedad”.

El cronograma de la negociación del mínimo

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, habló sobre las fechas de discusión del aumento del salario mínimo para el próximo año. El proceso iniciará el 30 de noviembre y se espera tener un acuerdo para mitad de diciembre. La jefe de la cartera indicó que “están optimistas” sobre encontrar consenso.

“Empezamos el día 30 de noviembre construyendo las cifras de productividad en la mesa de salarios, estaremos reunidos el 1, 2, 5 y 6 de diciembre. El 6 de diciembre está puesto para que ya las cifras estén construidas y la mesa tomará una decisión, por cronograma, el 16 de diciembre debemos tener un acuerdo, si no hay un acuerdo, el Gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para expedir el decreto, pero estamos optimistas”, agregó.

