SIC autoriza acuerdo para fijar precio mínimo del arroz y estabilizar el sector arrocero

La Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la celebración del acuerdo entre industriales y productores con el Ministerio de Agricultura sobre la fijación de un precio mínimo de compra del arroz paddy verde.

“De esta forma, después de haber analizado la situación actual de la cadena de arroz, el Ministerio de Agricultura, en su concepto, y la Superintendencia, en esta resolución, concluyeron que el acuerdo propuesto por los productores e industriales del arroz resulta necesario para la estabilidad y creación de condiciones de comercio justo en este sector estratégico para la soberanía alimentaria de Colombia”, se lee en la resolución de la SIC.

El acuerdo estará vigente hasta el 30 de octubre de 2025 y comprende la fijación de un precio mínimo para el arroz paddy por departamentos, la adopción de un mecanismo de compra del arroz bajo los mismos criterios de calidad y acciones conjuntas para desarrollar el plan de ordenamiento productivo del arroz.

Buscan regular precio del arroz

Desde la SIC agregaron: “El análisis de este acuerdo concluyó que, si bien la medida podría implicar una limitante a las condiciones de venta, como es el precio, su adopción está llamada a generar externalidades positivas en la cadena de arroz y derivará en un beneficio para los productores. Así, el acuerdo persigue garantizar un nivel de ingreso a los productores, asegurar los planes de siembra y evitar la pérdida de un producto esencial para la canasta alimentaria del país”.

La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que el acuerdo autorizado en el sector arrocero no generará efectos negativos para los consumidores y, por el contrario, contribuirá a dinamizar la oferta de arroz blanco en el mercado, con beneficios directos para los hogares. Para garantizar el respeto a la libre competencia, la entidad adelantará un seguimiento detallado a través de la Dirección de Cumplimiento, que deberá recibir información sobre precios, volúmenes de compra, formas de pago y parámetros de calidad del arroz adquirido.

Se trata de la primera vez que se aprueba un acuerdo de este tipo en el sector agropecuario, en aplicación del artículo 5 de la Ley 1340 de 2009, con concepto previo del Ministerio de Agricultura. La Superintendencia destacó que este precedente refleja cómo la protección de la libre competencia puede armonizarse con la seguridad alimentaria y el bienestar de los consumidores, en un equilibrio que prioriza tanto la producción justa y responsable como el derecho a una alimentación digna.