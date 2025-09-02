Vivir en conjunto residencial será un 'gallo': ley dejaría administración mucho más cara

El Gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso una nueva reforma tributaria, misma que ya ha despertado la molestia en varios sectores económicos. Más allá de lo que tiene que ver con el recaudo y la equidad, uno de los puntos que más ha generado eco es la propuesta de cobrar IVA a las cuotas de administración que pagan los residentes en conjuntos residenciales.

Un cambio que, de aprobarse, podría convertirse en un fuerte golpe al bolsillo de millones de familias en Colombia.



Le clavarían el IVA a la cuota de administración

Actualmente, los cobros de administración en una copropiedad se destinan a cubrir gastos como vigilancia, seguros, mantenimiento y reparaciones en la propiedad horizontal. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por Germán Molano, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal, estos aportes ya representan un esfuerzo importante para los colombianos.

“Las cuotas de administración son unos aportes de alto sacrificio que el copropietario entrega al administrador precisamente para que pague IVAs, para que pague la vigilancia que se lleva el 75%, el seguro que se lleva el 15%”, explicó.

Con esta reforma, las cuotas serían mucho más elevadas, pues crecerían en un 19% adicional. Eso quiere decir que si actualmente un residente paga $500.000 en administración, tendría que desembolsar casi $600.000. Molano considera que no solo afectaría la economía de las familias, sino que también incrementaría la cartera morosa, ya que muchos dejarían de pagar al no poder asumir el aumento.

Reforma tributaria afectaría la construcción

El debate no recae únicamente en los bolsillos de los residentes. Según el gremio de administradores, la medida también impactaría al sector inmobiliario. “Se va a desmotivar la compra de propiedad horizontal. La industria de la construcción se va a afectar con esto también porque la gente prefiere entonces pagar un arrendamiento y no someterse a un doble gasto con la cuota de administración”, advirtió Molano.

Adicionalmente, la propuesta se percibe como un despropósito jurídico, ya que se trataría de un cobro que duplica la tributación. “Ese dinero no es de valor agregado, ya se pagó en renta. No tiene sentido que ahora también se grave con IVA”, señaló el experto en entrevista con Mañanas Blu.

Por ahora, este artículo sigue generando confusión incluso entre congresistas y expertos. Lo que sí parece claro es que, de ser aprobado, vivir en propiedad horizontal tendría un costo mucho más alto y los conjuntos residenciales serían de los más golpeados por esta nueva reforma tributaria.