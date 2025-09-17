¿Busca vivienda propia? Estas son las ciudades donde el FNA dará asesoría para comprar

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) llevará a cabo la Semana de la Vivienda Usada, una iniciativa que se llevará a cabo del 15 al 20 de septiembre en más de 20 ciudades del país. El objetivo es ofrecer a las familias colombianas nuevas alternativas de financiación para adquirir vivienda, en medio de un panorama en el que acceder a casa propia sigue siendo un reto para miles de hogares.
Durante la feria, los asistentes podrán conocer beneficios especiales, como el crédito conjunto, un producto que permite a parejas, familiares o amigos unir sus ingresos para ampliar su capacidad de financiación. Además, se resaltan las ventajas de la vivienda usada: tiempos de ocupación más rápidos y ubicación en sectores consolidados con acceso a transporte y servicios.
“La estrategia busca abrir más opciones reales de vivienda para los colombianos, brindando acompañamiento técnico y financiero para que las decisiones se tomen con mayor seguridad”, dijo la presidenta del FNA, Laura Roa.
Ciudades de Colombia donde se realizará la Semana de la Vivienda Usada del FNA 2025
Las jornadas contarán con horarios extendidos y asesoría personalizada en las siguientes ciudades:
Bogotá
- Calle 19 #6-68 (cerca al Edificio Bacatá).
- Calle 12 #65-11 (frente a Plaza Central, Zona Industrial).
- Cra. 7 #30B-139 (C.C. Gran Plaza Soacha, local 2-218-A).
- Transversal 60 #128A-68 (Suba, cerca al concesionario).
Medellín
- Cra. 55 #42-90, locales 203-204 (Plaza La Libertad).
Cali
- Av. de las Américas #22N-47 (cerca a la Torre de Cali).
- Cra. 56 #5-80, Av. Guadalupe (cerca a la Plaza de Toros).
Barranquilla
- Calle 93 #47-131 (cerca al SAO de la 93).
Cartagena
- Calle Arsenal #8B-121 (cerca al Centro de Convenciones).
Bucaramanga
- Cra. 36 #51-48 (Cabecera, junto a Notaría Novena).
Cúcuta
- Calle 12A #2E-48 (Barrio Quinta Vélez, cerca al C.C. Ventura).
Villavicencio
- Cra. 38 #20-66 (diagonal a la Cámara de Comercio).
Santa Marta
- Calle 22 #7-66 (cerca a Olímpica y Porvenir).
Tunja
- Cra. 11 #21-87 (a cuatro cuadras del centro histórico).
Armenia
- Calle 21 #16-30 (frente al Banco Popular).
Ibagué
- Calle 64 #7-24 (cerca al C.C. Multicentro).
Pereira
- Calle 19 #6-48, local 211 (C.C. Alcides Arévalo).
Pasto
- Calle 20 #26-38 (junto al Comando de Policía Nariño).
Popayán
- Cra. 7 #1N-27 (frente al Edificio Negret).
Rionegro
- Calle 49 #50-59 (C.C. Ganadero, locales 108-110).
Manizales
- Calle 20 #22-27, local 2 (Edificio Cumanday).
Yopal
- Calle 8 #18-49 (a una cuadra de la Gobernación).
San José del Guaviare
- Torre Comercial Santa Cruz, locales 204 y 205.
Florencia
- Cra. 13 #11-72 (Barrio San Francisco, diagonal a Bomberos).
Apartadó
- Calle 95 #99-11 (diagonal a la oficina EPM).