¿Busca vivienda propia? Estas son las ciudades donde el FNA dará asesoría para comprar

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) llevará a cabo la Semana de la Vivienda Usada, una iniciativa que se llevará a cabo del 15 al 20 de septiembre en más de 20 ciudades del país. El objetivo es ofrecer a las familias colombianas nuevas alternativas de financiación para adquirir vivienda, en medio de un panorama en el que acceder a casa propia sigue siendo un reto para miles de hogares.

Durante la feria, los asistentes podrán conocer beneficios especiales, como el crédito conjunto, un producto que permite a parejas, familiares o amigos unir sus ingresos para ampliar su capacidad de financiación. Además, se resaltan las ventajas de la vivienda usada: tiempos de ocupación más rápidos y ubicación en sectores consolidados con acceso a transporte y servicios.

“La estrategia busca abrir más opciones reales de vivienda para los colombianos, brindando acompañamiento técnico y financiero para que las decisiones se tomen con mayor seguridad”, dijo la presidenta del FNA, Laura Roa.

Generación FNA es una línea de crédito especializada para jóvenes colombianos entre 18 y 28 años. Fotomontaje: Blu Radio.

Ciudades de Colombia donde se realizará la Semana de la Vivienda Usada del FNA 2025

Las jornadas contarán con horarios extendidos y asesoría personalizada en las siguientes ciudades:



Bogotá

Calle 19 #6-68 (cerca al Edificio Bacatá).

Calle 12 #65-11 (frente a Plaza Central, Zona Industrial).

Cra. 7 #30B-139 (C.C. Gran Plaza Soacha, local 2-218-A).

Transversal 60 #128A-68 (Suba, cerca al concesionario).

Medellín

Cra. 55 #42-90, locales 203-204 (Plaza La Libertad).

Cali

Av. de las Américas #22N-47 (cerca a la Torre de Cali).

Cra. 56 #5-80, Av. Guadalupe (cerca a la Plaza de Toros).

Barranquilla

Calle 93 #47-131 (cerca al SAO de la 93).

Cartagena

Calle Arsenal #8B-121 (cerca al Centro de Convenciones).

Bucaramanga

Cra. 36 #51-48 (Cabecera, junto a Notaría Novena).

Cúcuta

Calle 12A #2E-48 (Barrio Quinta Vélez, cerca al C.C. Ventura).

Villavicencio

Cra. 38 #20-66 (diagonal a la Cámara de Comercio).

Santa Marta

Calle 22 #7-66 (cerca a Olímpica y Porvenir).

Tunja

Cra. 11 #21-87 (a cuatro cuadras del centro histórico).

Armenia

Calle 21 #16-30 (frente al Banco Popular).

Ibagué

Calle 64 #7-24 (cerca al C.C. Multicentro).

Pereira

Calle 19 #6-48, local 211 (C.C. Alcides Arévalo).

Pasto

Calle 20 #26-38 (junto al Comando de Policía Nariño).

Popayán

Cra. 7 #1N-27 (frente al Edificio Negret).

Rionegro

Calle 49 #50-59 (C.C. Ganadero, locales 108-110).

Manizales

Calle 20 #22-27, local 2 (Edificio Cumanday).

Yopal

Calle 8 #18-49 (a una cuadra de la Gobernación).

San José del Guaviare

Torre Comercial Santa Cruz, locales 204 y 205.

Florencia

Cra. 13 #11-72 (Barrio San Francisco, diagonal a Bomberos).

Apartadó