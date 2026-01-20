En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Cae la informalidad laboral femenina en Colombia: bajó 1,1 puntos y cerró 2025 en 52,3 %

Cae la informalidad laboral femenina en Colombia: bajó 1,1 puntos y cerró 2025 en 52,3 %

La informalidad laboral de las mujeres en Colombia empezó a disminuir, según ANIF el aumento se da a causa de la creación de más de 320.000 empleos formales en el último año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad