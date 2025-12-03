Cajas de Compensación dan 'regalo' a trabajadores: les sirve para el estreno de sus hijos

Con la llegada de diciembre, muchos hogares colombianos empiezan a sentir cómo el bolsillo se aprieta o cómo la prima de servicios se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. No es para menos: entre el estreno de los hijos y la familia, las celebraciones, la comida y los gastos de fin de año, la plata muchas veces no alcanza.

Ante ese panorama, las cajas de compensación vuelven a convertirse en el salvavidas de miles de trabajadores gracias a un beneficio que, en esta época, se siente más necesario que nunca: el subsidio familiar.

Este apoyo, que llega mes a mes y está destinado a trabajadores formales que ganan hasta cuatro salarios mínimos y tienen personas a cargo, suele convertirse en un respiro para muchas familias. En diciembre, cuando el “estrén” de los hijos es una prioridad, ese dinero termina cayendo como anillo al dedo para equilibrar los gastos del hogar.



Cómo funciona el subsidio familiar en diciembre

El subsidio familiar se consigna en la cuenta de la caja de compensación del trabajador o funciona como medio de pago en comercios autorizados. Esto permite cubrir compras de ropa, calzado, útiles o alimentos, según la necesidad del momento.

Para acceder, el trabajador debe tener personas económicamente dependientes, y la ley es clara al definir quiénes pueden ser beneficiarios:



Hijos biológicos, adoptivos o hijastros menores de 18 años.

Hermanos menores de edad que hayan perdido a sus padres y dependan del trabajador.

Padres mayores de 60 años sin ingresos por salario, pensión o rentas.

En todos los casos, la caja de compensación verifica la dependencia económica antes de aprobar el beneficio.



Foto: Freepik.

Eso sí, el subsidio no se otorga sin cumplir ciertos requisitos. Cuando los beneficiarios tienen entre 12 y 18 años, el pago depende de un documento esencial: el certificado de estudios actualizado. Si no se entrega a tiempo, la caja puede suspender el subsidio hasta que el afiliado complete la información. La intención es garantizar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan y cumplen las condiciones establecidas.



Cuánto pagan las cajas de compensación por el subsidio familiar

Los montos varían según el sector económico y la condición del beneficiario. En el caso de Colsubsidio, los valores son:



$65.100 por beneficiario sin discapacidad.

$130.200 por beneficiario con discapacidad.

En el sector agropecuario, los montos cambian debido a las particularidades del trabajo rural:



$74.865 por beneficiario sin discapacidad.

$149.730 por beneficiario con discapacidad.

Estas cifras reflejan el esfuerzo por ajustar el apoyo a distintas realidades económicas, especialmente en un mes en el que cada peso hace la diferencia.

Para muchos trabajadores, este subsidio termina siendo un verdadero “regalo” de fin de año. No solo permite enfrentar con más tranquilidad los gastos decembrinos, sino que garantiza que los hijos tengan su tradicional estrén sin comprometer otras obligaciones del hogar.