Campesinos podrán acceder a créditos con tasas desde el 1%

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció la habilitación de más de $25.370 millones adicionales para subsidiar las tasas de interés de los créditos agropecuarios, recursos que se suman a los $98.039 millones destinados en junio de este año. El objetivo es abaratar el crédito, impulsar la inversión rural y facilitar el acceso al financiamiento para pequeños y medianos productores.

Los campesinos, campesinas, mujeres rurales, jóvenes y productores agropecuarios, incluidos beneficiarios especiales como víctimas del conflicto, pueden solicitar estos créditos. Las líneas están abiertas tanto para pequeños como medianos productores, priorizando a quienes históricamente han tenido más barreras para obtener financiamiento.

Los interesados deben acudir al Banco Agrario o a cualquier intermediario financiero aliado (como bancos y cooperativas autorizadas). Allí, pueden solicitar las Líneas Especiales de Crédito (LEC) de Finagro, que aplican los subsidios, según el perfil del productor y el tipo de proyecto productivo.

Campesinos podrán acceder a créditos // Foto: AFP

Además, los créditos contarán con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), que actúa como fiador del productor con coberturas de hasta el 90 % del valor del crédito, facilitando la aprobación para quienes no cuentan con garantías tradicionales.



Gracias al subsidio, las tasas podrán ubicarse entre 3 % y 5 % efectivo anual para pequeños productores y llegar hasta 1 % efectivo anual para beneficiarios especiales. Entre junio y octubre de 2025, las LEC ya han apalancado $515.087 millones en crédito a través de 19.956 operaciones.