Cinco recomendaciones para aprovechar la prima de mitad de año

Lo primero que debería realizar es un presupuesto mensual o actualizarlo en caso de tenerlo.

Según la firma especializada Resuelve tu Deuda, la distribución ideal es el 70-30, en la que el 70 % incluye vivienda, salud, educación y transporte, y el 30 % se destina a ahorro, entretenimiento y pago de crédito.

Si acata la recomendación de llevar un presupuesto 70-30 el gasto en deuda mensual no debería exceder el 10 % de sus ingresos; por el contrario, si excede el 30 %, existe una situación de sobreendeudamiento.

Rodrigo Nadal, gerente de Resuelve tu Deuda en Colombia, afirma que “es necesario realizar un balance de las deudas actuales, es decir sumar todo lo que adeudamos actualmente. Esto nos arrojará un diagnóstico preliminar del estado de nuestras finanzas personales y nos dará claves para definir la mejor forma de utilizar el dinero adicional que recibimos en esta temporada”.

Otra de las recomendaciones más frecuentes de expertos en finanzas es sacar de su vocabulario la palabra gastar y aprender el concepto de invertir, de cara a la toma de decisiones que afecten su futuro a mediano y largo plazo.

Si se lo puede permitir, tenga en cuenta estas cinco recomendaciones para aprovechar el dinero extra de año:

1-Pague sus deudas: Si tiene una acumulación de deudas que no ha podido cancelar, tal vez la mejor forma de utilizar la prima será en el pago o abono de sus obligaciones actuales.

A futuro, esto le brindará tranquilidad pues dejará de acumular intereses y le representará un mayor flujo de efectivo al mes, que podría destinar al ahorro o a la inversión.

2-Invierta: Si no tiene deudas que saldar, invertir es la mejor opción. En el mercado actual existen fondos de inversión colectiva, fiducias, acciones, bonos, entre otras opciones, que permiten generar rendimientos a corto, mediano y largo plazo

3-Estudie: Ya sea para usted o para sus hijos, el estudio siempre será una inversión a futuro que no solo genera más ingresos, sino que permite tener mayor calidad de vida.

4-Afíliese a medicina prepagada: Acceder al servicio de medicina prepagada puede ser de gran ayuda, pero tenga en cuenta que al obtener planes de este tipo se adquiere una obligación mensual adicional y debe estar preparado para cubrirla aun cuando termine su prima.

Las opciones para acceder a ese servicio son variadas, aunque la competencia ha generado mucha similitud en la cobertura que se ofrece.

5-Pague tratamientos médicos no cubiertos en el POS: Si entiende que la salud siempre será la mejor inversión, pero no quiere sumar un egreso mensual adicional como el de la medicina prepagada, la prima puede ayudarlo a pagar un tratamiento que tenga médico que pendiente porque el POS no lo cubra, como cirugías correctivas de visión o tratamientos dentales.