Colombia Fintech lanza preocupante alerta y compara cobro de retefuente en Bre-B con el 4x1000

El presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, advirtió que la propuesta del Gobierno nacional de aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos digitales realizados a comercios a través de la nueva plataforma Bre-B podría convertirse en un grave obstáculo para la inclusión financiera en el país.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Santos explicó que el Banco de la República puso en marcha una “autopista pública y gratuita” para el movimiento del dinero digital, diseñada para eliminar los costos de las transferencias y facilitar la interoperabilidad entre entidades.

Sin embargo, afirmó que la iniciativa del Ministerio de Hacienda de imponer una retefuente a las transacciones “va en contravía del propósito original del sistema”.

“Vamos a devolvernos a los años 80 y vamos a imponer una retención en la fuente a esos pagos. Es uno de los peores incentivos para la economía digital”, señaló el presidente de Colombia Fintech.



Según Santos, el modelo de Bre-B se inspiró en Pix, el sistema brasileño de pagos instantáneos, que logró incluir financieramente a 70 millones de personas que antes no tenían relación con el sistema bancario.

Recordó que cuando en Brasil surgió el rumor de que el gobierno planeaba gravar las transacciones con impuestos, las operaciones cayeron un 15 %, lo que llevó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a firmar un decreto público garantizando que no se impondrían tributos al sistema.

“Al parecer, estamos diciendo que todo lo que aprendieron los países a los que les fue bien, aquí no nos importa, y vamos a ponerle peajes a las nuevas autopistas”, cuestionó Santos.

¿Cobro retefuente a Bre-B podría convertirse en el nuevo 4x1000?

El presidente de Colombia Fintech alertó, además, que esta retefuente podría tener un efecto similar al 4x1000, que en sus inicios fue presentado como un cobro temporal pero terminó convirtiéndose en un impuesto permanente.

“Mi preocupación es que esto sea la cabeza de playa, que se convierta en un impuesto generalizado en el corto plazo”, advirtió. “Podríamos volver al escenario en que los comercios digan: ‘no me pague con Bre-B, págueme en efectivo porque si no me van a quitar el 1,5 %’”.

Santos insistió en que la medida afectaría principalmente a los pequeños negocios y consumidores de menores ingresos, al desincentivar los pagos digitales y empujar nuevamente el uso del efectivo.

Frente al argumento del Gobierno de que la retefuente busca “igualar la cancha” con los pagos con tarjeta —que ya enfrentan cobros similares—, el dirigente gremial respondió que la solución no es aumentar impuestos, sino eliminarlos.

“Si el gobierno quiere igualar la cancha, que lo haga hacia abajo. Quitémosle las retenciones a los pagos con tarjeta. Lo que no se puede hacer es subirle los impuestos a todos, porque eso genera exclusión financiera”, afirmó.

Santos recordó que en la pasada reforma tributaria, bajo la dirección del exministro José Antonio Ocampo, Colombia Fintech logró acordar con el Gobierno una reducción de retenciones para los comercios más pequeños, lo que —según sus estudios— aumentó en 17 % el valor de las transacciones y fortaleció la economía popular.

Por eso, calificó la nueva propuesta como “un impuesto antieconomía popular” que contradice los propios principios de la administración del presidente Gustavo Petro.

“Bre-B fue una apuesta de país, acompañada por todo el sector financiero, para fomentar la inclusión y la competencia. Es absolutamente inexplicable que ahora se le ponga un impuesto antiinclusión financiera. Va en contravía de todo lo que este mismo gobierno ha promovido”, sostuvo.

El decreto que contempla la retefuente del 1,5 % aún se encuentra en etapa de comentarios. Sin embargo, el gremio fintech y el sector financiero en general expresaron su preocupación por lo que consideran una “barrera de ingreso” para millones de colombianos que apenas comienzan a usar medios de pago digitales.