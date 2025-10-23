Bancos por idea de retención en la fuente a Bre-B: “Pésima e inoportuna señal”

En el marco del Congreso Colombiano de la Construcción, evento organizado por Camacol, los principales líderes del sistema financiero manifestaron su inconformidad frente a la propuesta del Gobierno nacional de aplicar retenciones en la fuente a las operaciones del sistema Bre-B, recientemente puesto en marcha.

Las declaraciones, encabezadas por César Prado Villegas, presidente del Banco de Bogotá, y Javier Suárez, presidente de Davivienda, coincidieron en calificar la medida como una “pésima e inoportuna señal” que amenaza con desincentivar el uso del nuevo sistema de pagos inmediatos.



Bre-B: la apuesta por una economía sin efectivo

El sistema Bre-B —inspirado en el modelo brasileño Pix— busca reducir el uso del efectivo en Colombia, promover la inclusión financiera y dinamizar las transacciones electrónicas entre ciudadanos, comercios y entidades.

Su implementación, liderada por el Banco de la República con el acompañamiento del sector financiero, representa uno de los proyectos de transformación digital más ambiciosos del país.

Durante su intervención, Prado Villegas recordó que el propósito de Bre-B es contribuir al combate de la informalidad y modernizar la economía nacional. “Tenemos muchas esperanzas puestas en que este sistema de pagos inmediatos pueda ayudar a combatir el uso excesivo del efectivo en el país y, por esa vía, la informalidad”, afirmó el directivo tras destacar el potencial del nuevo esquema para replicar el éxito del modelo brasileño.



En efecto, el sistema Pix, en tan solo cinco años, redujo el uso del efectivo en Brasil del 80% al 25%. Según Prado, esa transformación económica y social podría reproducirse en Colombia si se garantizan las condiciones adecuadas para el desarrollo de Bre-B.

Banco de la República lanza Bre-B Foto: Banco de la República

“Una señal pésima e inoportuna”

No obstante, el anuncio de gravar las transacciones con retención en la fuente fue recibido con desagrado por parte del sector financiero. “Me parece una señal pésima, totalmente inoportuna, y esperaría que el Gobierno entre en razón y retire ese proyecto o simplemente no lo expida”, enfatizó Prado, quien añadió que la medida podría frenar la adopción de la nueva plataforma en su etapa inicial.

El presidente del Banco de Bogotá subrayó que la iniciativa llega en un momento de especial fragilidad para el sistema: “Después de años de alistamiento, no llevamos ni tres semanas. El sistema arrancó el 6 de octubre y estamos a duras penas intentando que todos los colombianos conozcan los beneficios y adopten las herramientas. Ahora nos encontramos con impuestos sobre transferencias que, en muchos casos, ni siquiera son pagos por compra, sino simples movimientos entre actores”.

Para el dirigente, la decisión refleja el “desespero ante la calamitosa situación fiscal” del país, un diagnóstico que, según él, no justifica afectar una herramienta naciente que podría convertirse en motor de crecimiento y formalización.



Davivienda: “Gravar Bre-B es incongruente”

En sintonía con lo expresado por Prado, Javier Suárez, presidente de Davivienda, ratificó su desacuerdo con la medida tributaria, señalando que “evidentemente la situación fiscal es compleja, pero no puede resolverse afectando un sistema que apenas está naciendo”.

Suárez recordó que Bre-B se construyó bajo tres principios fundamentales: interoperabilidad, inmediatez y gratuidad, elementos que garantizan su funcionalidad. “Si alguno de esos tres supuestos no está, el sistema deja de ser el sistema. Pierde sentido todo el esfuerzo que se está haciendo”, explicó.

El ejecutivo enfatizó que el objetivo central de Bre-B es impulsar el dinamismo económico, especialmente entre pequeños comercios y emprendedores: “La consecuencia de que el movimiento del dinero se dé con esos atributos es un mayor volumen de negocios, no tanto para la gran empresa, sino para el pequeño comerciante y el emprendedor. Al final del día, la mejor herramienta tributaria que puede tener un país es que su sistema de pagos fluya”.

Para Suárez, aplicar retenciones a estas transacciones “es absolutamente incongruente”, pues limita la capacidad del sistema de estimular el consumo y la productividad. Citando el ejemplo brasileño, afirmó que “el crecimiento de Pix vino acompañado de un crecimiento económico y un aumento en las ventas de pequeños negocios, que finalmente irrigan recursos a la economía y se convierten en fuente de recaudo”.

El trasfondo de esta controversia está en la necesidad del Gobierno de ampliar el recaudo tributario ante el deterioro de las finanzas públicas. Sin embargo, los banqueros advirtieron que las soluciones no deben centrarse en “de dónde es más fácil conseguir recursos”, sino en “de dónde es más conveniente obtenerlos”.

Ambos dirigentes coincidieron en que la clave está en fomentar la adopción masiva del sistema Bre-B, consolidar la confianza en los pagos digitales y promover la formalización económica. Solo así, sostienen, podrá generarse un círculo virtuoso de crecimiento y mayor recaudo.

El panel concluyó con un reconocimiento a Camacol, organizador del encuentro, por abrir espacios de debate que, en palabras de Suárez, permiten “poner sobre la mesa propuestas de optimismo y prospectiva económica para el próximo año”.