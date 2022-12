Colombia importará gas desde 2024 y se invertirán 600 millones de dólares para ello

Es oficial, a Colombia no le alcanzará su propio gas y tendrá que importar el producto desde el año 2024.

Para que se pueda importar gas, el país tendrá que invertir 600 millones de dólares en una nueva planta en Buenaventura. También se tendrán que modificar a los gasoductos para que funcionen en ambas direcciones. Las obras serán pagadas por los usuarios del gas a partir de 2024, lo que podría llevar a algunos incrementos en las facturas de electricidad y gas natural a las grandes industrias y también a los hogares.

Vea también: Colombia está en riesgo de perder la autosuficiencia en gas: MinMinas

"Yo no puedo decirles a ustedes ante la incertidumbre de si hay o no hay (fracking) no sé si en el 2024 tengas gas para prender la estufa: nos toca asegurar que haya gas. Vamos a desarrollar esa facilidad y esa facilidad implica que vamos a importar gas", explicó la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

Suárez advirtió que si no se encuentra nuevo gas el país cada vez tendrá que importar más cantidad y asumir mayores costos.

Perú y probablemente Argentina serían los países a los cuales Colombia le compraría gas, aunque la decisión de dónde adquirirlo depende de quién se quede con la construcción de la planta.

Publicidad

Conozca más: Hay que tomar una decisión ya sobre el 'fracking': Naturgas

El negocio de la planta

En el segundo semestre del año el gobierno va a adjudicar la construcción de la planta de regasificación. La obra no requiere recursos públicos pero al final del día los usuarios tendrán que pagarla.

Hay varios interesados en construir el proyecto, entre ellos el Grupo de Energía de Bogotá y algunos inversionistas extranjeros.

"Se inicia el pago una vez entre en operación la infraestructura: No hay ningún esquema de participación pública en fondos", explicó el director de la Upme, Ricardo Ramírez.

La Upme tiene una propuesta de como distribuirá el costo de la obra y esa propuesta implica que los que más necesitarán poner dinero sobre la.mesa serán los usuarios del suroccidente del país, que tendrán acceso a un gas un poco más barato.

Escuche el programa completo de Negocios BLU aquí: