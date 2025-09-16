En vivo
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Colombia perdió más de $1 billón por contrabando de cigarrillos en 2024

Colombia perdió más de $1 billón por contrabando de cigarrillos en 2024

El contrabando de cigarrillos en Colombia alcanzó su punto máximo en los últimos diez años. Más del 30% de los cigarrillos que se consumen en el país son ilegales.

Cigarrillo
Fumar causa 2.2 millones de casos de enfermedades al año
Foto: Getty Images
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 02:39 p. m.

Entre 2017 y 2024, Colombia dejó de recaudar 5,3 billones de pesos por cuenta del contrabando de cigarrillos. Solo en 2024, la pérdida supera el billón de pesos, llegando a su punto más crítico.

Silvia Barrero, vicepresidente de asuntos externos de Coltabaco, aseguró que el contrabando de cigarrillos tiene un impacto en todos los frentes.

“El contrabando no solo afecta el recaudo de los departamentos, adicionalmente, financia a los grupos criminales, de forma tal que les permite tener oxígeno para que sigan operando y generan un tema de inseguridad y orden público que afecta a todas las regiones”, indicó Barrero.

Ante esta problemática, se suscribió un pacto por la legalidad que consiste en fortalecer las zonas de comercio legal para promover la venta de productos legales y combatir el contrabando a través de incentivos a comerciantes del sector.

cigarrillos
cigarrillos usados
Foto: pexeles

Las regiones con mayor índices de contrabando incluyen a La Guajira, con el 87 %, César con 81 %, Magdalena con el 79 % y Norte de Santander con el 75 %. Cabe resaltar que en las zonas rurales de las regiones, el 51 %, es decir, más de la mitad de los cigarrillos consumidos son ilegales.

Desde FedeDepartamentos, el director ejecutivo, Didier Tavera, recordó que aunque lo ideal sería no consumir cigarrillo ni alcohol, si alguien decide hacerlo, sea de manera responsable, consumiendo productos legales.

