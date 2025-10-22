Colombianos que trabajen en estos oficios deben cotizar obligatoriamente en Colpensiones: MinTrabajo

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 100, la afiliación al sistema de pensiones es obligatoria para todos los trabajadores independientes. Sin embargo, existen algunas excepciones contempladas en la misma norma.

Además, esta ley establece una serie de oficios y profesiones consideradas de alto riesgo, en las cuales se determina que, de manera obligatoria, quienes las ejerzan deben cotizar su pensión en el régimen especial de Colpensiones, teniendo en cuenta las condiciones que pueden llegar a afectar la salud del trabajador.



¿Quiénes deben cotizar sí o sí en Colpensiones?

Según lo dispuesto por la ley, las ocupaciones que deben cotizar preferiblemente en Colpensiones son:



Trabajadores que ejercen actividades de alto riesgo en minas de subsuelo.

Trabajadores dedicados a la manipulación de explosivos.

Trabajadores expuestos a altas temperaturas, por encima de los límites establecidos en las normas de salud ocupacional.

en las normas de salud ocupacional. Bomberos.

Personal que presta servicios en los cuerpos de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Personal que trabaja en actividades de control de tránsito aéreo.

Personal que trabaja en la industria del petróleo, en actividades de perforación y mantenimiento de pozos.

y mantenimiento de pozos. Personal que trabaja en otras actividades de alto riesgo determinadas por el Gobierno Nacional.

En este video de Blu Radio le explicamos sobre las profesiones de alto riesgo

¿Qué es Colpensiones?

Cabe recordar que la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) es una entidad del Estado, vinculada directamente con el Ministerio de Trabajo, encargada de administrar los recursos pensionales de millones de colombianos.

Colpensiones Foto: Blu Radio

¿Qué deben hacer los trabajadores de alto riesgo?

Es importante recordar que expertos coinciden en que no todos los trabajadores con historial de riesgo están obligados a trasladarse. El punto clave es si cumplen o están cerca de cumplir las 700 semanas de cotización especial, requisito indispensable para acceder a la pensión anticipada en Colpensiones.



¿Cómo saber cuál es el valor de su pensión?

Recuerde que Colpensiones dispone de un simulador en su página oficial que permite conocer una estimación del valor que podría recibir al momento de pensionarse.



Para realizar el cálculo, es necesario contar con la siguiente información:

