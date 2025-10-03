Profesiones de alto riesgo, ¿quiénes deben trasladarse a Colpensiones?

El debate pensional volvió a encenderse tras las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, y el respaldo del presidente Gustavo Petro a la idea de trasladar a los trabajadores de alto riesgo desde los fondos privados hacia el régimen público. La medida podría implicar el movimiento de más de nueve billones de pesos en ahorros pensionales y afectaría a cerca de 40.000 a 45.000 afiliados, en su mayoría vinculados a sectores como minería, bomberos, controladores aéreos y empleos con exposición a radiación o químicos.

El argumento del Gobierno se basa en el Decreto 2090 de 2003, que establece que quienes aspiren a pensiones especiales por alto riesgo deben hacerlo en Colpensiones. Sin embargo, la reactivación de esta norma en pleno año preelectoral levanta suspicacias sobre el verdadero objetivo de la medida: aliviar la presión fiscal y garantizar recursos para el llamado pilar solidario, el programa que busca dar cobertura a más de tres millones de adultos mayores en situación de pobreza.



Asofondos: la decisión debe ser individual

En entrevista con Mañanas Blu, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, fue enfático en que el traslado no puede entenderse como una obligación generalizada, sino como una alternativa que cada trabajador debe evaluar según su situación laboral.

“Desde la Ley 100 de 1993, somos los colombianos quienes decidimos en qué fondo queremos cotizar. Esa es una libertad que nos da la ley”, subrayó Velasco. El dirigente gremial recordó que las pensiones en fondos privados se construyen con el ahorro individual y sus rendimientos, mientras que el régimen de alto riesgo en Colpensiones ofrece condiciones especiales: jubilación a los 55 años y con 700 semanas cotizadas bajo una tarifa más alta del 26%.

Quienes estén cerca de cumplir las 700 semanas con cotización especial son los que realmente deberían considerar el traslado. No todas las personas que han tenido periodos de alto riesgo van a estar obligadas ni les conviene pasarse aclaró el presidente de Asofondos.

¿Cuántos son y cuánto dinero está en juego?

Según las estimaciones de Asofondos, existen alrededor de 40.000 trabajadores con historial de cotizaciones en alto riesgo, aunque no todos cumplirían los requisitos para acogerse al régimen especial. La cifra de nueve billones de pesos que menciona Colpensiones como posible traslado aún no tiene sustento claro.

“No lo tenemos muy claro de dónde lo sacan. El traslado dependerá de cada persona, de su cuenta de ahorro individual y de si efectivamente se pasa al régimen público”, señaló Velasco.

Publicidad

Este traslado no solo afecta las finanzas de los cotizantes, sino también las del Estado. Como explicó el presidente de Asofondos, Colpensiones opera bajo un esquema de reparto simple: las cotizaciones actuales financian las pensiones vigentes, y cualquier movimiento de recursos reduce la presión sobre el Presupuesto General de la Nación.



Implicaciones fiscales y políticas

El trasfondo económico de la medida no pasa desapercibido. Colombia enfrenta limitaciones de caja y el Gobierno necesita liberar espacio fiscal para cumplir con la promesa del bono solidario a adultos mayores.

“En la medida en que haya más traslados al régimen de prima media, la necesidad de recursos del presupuesto se reduce, y eso abre espacio fiscal. Esos dineros terminan siendo fungibles en el presupuesto general de la Nación”, explicó Velasco. La discusión adquiere una dimensión política: críticos de la iniciativa la ven como una “expropiación” de ahorros privados, mientras que el Gobierno insiste en que se trata de aplicar una norma vigente desde hace más de dos décadas.

¿Qué deben hacer los trabajadores de alto riesgo?

Expertos coinciden en que no todos los trabajadores con historial de riesgo están obligados a trasladarse. El punto clave es si cumplen o están cerca de cumplir las 700 semanas de cotización especial, requisito indispensable para acceder a la pensión anticipada en Colpensiones.

Publicidad

Quienes no alcancen esa meta podrían encontrar más conveniente permanecer en un fondo privado, donde se conserva la rentabilidad acumulada y existe la opción de recibir devolución de saldos.

Velasco lo ejemplificó con un caso concreto: “Un médico expuesto a radiación que cotizó diez años con tarifa de alto riesgo puede haber acumulado un capital importante. Si no llega a pensionarse bajo ese régimen, probablemente le conviene quedarse en el fondo privado y pedir la devolución de sus saldos”.