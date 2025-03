Colpensiones presenta nueva ley que beneficia a las mujeres en Colombia

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Colpensiones lanzó la Ley Pensional 2381, que, en gran parte, busca beneficiar a las mujeres colombianas en el acceso a una pensión. Esta promete una serie de beneficios que, desde 2025, facilitarán el camino hacia la pensión de vejez para muchas mujeres, al reducir significativamente los requisitos y aumentar el apoyo en diversas circunstancias.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es la reducción de los requisitos de semanas de cotización para las mujeres. De acuerdo con la normativa, las mujeres podrán acceder a su pensión con menos semanas cotizadas, pasando de 1.300 a 1.000 semanas. Esta medida se implementará de manera gradual, reduciendo 25 semanas cada año hasta llegar a 1.000 semanas en 2036. Este beneficio permitirá que más mujeres, especialmente aquellas que han tenido interrupciones en su vida laboral, puedan acceder a una pensión digna.

Además, la ley introduce un beneficio especial para las madres: por cada hijo nacido, se les descontarán 50 semanas de cotización, hasta un máximo de tres hijos. Esta medida está pensada para las mujeres que, a pesar de haber cumplido con la edad mínima para pensionarse, no han alcanzado el número de semanas de cotización requeridas. De esta forma, se reconoce el esfuerzo y sacrificio de las madres y se les brinda un apoyo adicional en su camino hacia la pensión.

Lexica

La Ley Pensional 2381 también establece un importante subsidio para la renta vitalicia, una alternativa de ingreso mensual para las mujeres que no cumplen con los requisitos de semanas cotizadas. Las mujeres que hayan cotizado entre 300 y 999 semanas y tengan 60 años o más recibirán un subsidio del 30 % sobre sus cotizaciones a pensión, lo que mejorará su calidad de vida en la vejez.

Publicidad

Marcela Bobadilla, gerente comercial de Colpensiones, destacó que la ley está pensada para reducir las barreras que enfrentan las mujeres al momento de acceder a su pensión. "Si somos madres, tenemos una reducción de 50 semanas por cada hijo nacido, hasta tres hijos. Además, las mujeres podrán cotizar una mejor renta vitalicia con un 30 % más de subsidio, lo que será un alivio para muchas", afirmó Bobadilla.

Por su parte, Yolanda Rayo, embajadora de la ley, en diálogo con Blu Radio, resaltó lo valioso que es tener una ley que finalmente toma en cuenta las necesidades de las mujeres: "La Ley 2381 arropa absolutamente todo esto. Es imposible decir que no te va a cobijar. Esta ley está diseñada para que ninguna mujer diga que no es posible que me tengan en cuenta", expresó con entusiasmo. Rayo hizo hincapié en la importancia de que todas las mujeres, especialmente las madres cabeza de familia, se beneficien de esta ley, que ofrece beneficios sobre beneficios.

Finalmente, en una entrevista en Blu Radio, Nubia Jiménez, pensionada, resaltó lo positivo de la ley, especialmente para las mujeres de poblaciones rurales y campesinas. "Es necesario que se les informe de manera didáctica para que comprendan cómo funciona la ley. Muchas veces no saben que pueden acceder a estos beneficios", dijo. Este llamado a la educación y sensibilización es crucial para asegurar que las mujeres en las zonas más apartadas del país también se beneficien de esta legislación.