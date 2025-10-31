Coltefinanciera celebra 45 años emitiendo $21.600 millones a población pensionada

Coltefinanciera S.A. lanzó una nueva emisión de títulos respaldados por cartera de libranzas, por un monto de $21.600 millones, en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) en el marco de la celebración de sus 45 años. Esta colocación forma parte de un programa de titularización que alcanzará los $250.000 millones durante el año, diseñado para atraer a inversionistas profesionales interesados en apoyar proyectos con impacto social y sostenible.

El programa, orientado a fortalecer el acceso al crédito de la población Silver, es decir, los adultos mayores pensionados, recibió la certificación de bono verde, reconocimiento que avala su impacto positivo tanto social como ambiental. Con este sello, Coltefinanciera se consolida como uno de los actores más relevantes en la construcción de un sistema financiero inclusivo, responsable y sostenible en el país.

Las libranzas de pensionados, activo que respalda esta emisión, se han convertido en una alternativa sólida y confiable dentro del mercado colombiano. Su estabilidad fue ratificada por BRC Ratings – S&P Global, que otorgó la calificación AAA a la Serie Senior y BB a la Serie Subordinada de la Titularización Social de Libranzas de Coltefinanciera, destacando la fortaleza institucional de la compañía y la calidad de su modelo de negocio con propósito social.

Inclusión y sostenibilidad: el doble propósito de la emisión

Los recursos obtenidos en esta operación serán destinados exclusivamente a nuevas libranzas para pensionados vulnerables, con especial enfoque en mujeres y personas con discapacidad. Esta estrategia busca fomentar la autonomía financiera y mejorar la calidad de vida de quienes históricamente han enfrentado barreras para acceder al crédito formal.



Además, los inversionistas que adquieran los títulos podrán beneficiarse de los incentivos tributarios asociados al bono verde, creando un círculo virtuoso entre rentabilidad, sostenibilidad e impacto social.

“Este programa reafirma la confianza del mercado en la calidad de nuestra originación, en nuestros modelos de riesgo y en la solidez institucional de Coltefinanciera, que está próxima a cumplir 45 años de historia en el sistema financiero colombiano”, afirmó Juan David Alzate, vicepresidente ejecutivo de la entidad y líder del proceso estructurador.

En Colombia, las pensiones son vitalicias e inembargables, lo que convierte a las libranzas respaldadas por estos ingresos en un activo de bajo riesgo crediticio. Los pagos provienen de entidades estatales como Colpensiones y FOPEP, garantizados por el presupuesto nacional, lo que brinda confianza y estabilidad a largo plazo para inversionistas y beneficiarios.



Fuerte respaldo del mercado

La respuesta del mercado fue contundente. Según Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, la demanda superó en un 45 % el monto ofrecido, alcanzando un bid to cover de 1,45 veces. “El resultado demuestra la solidez del mercado de capitales colombiano para financiar proyectos con propósito social. En lo corrido del año, el mercado de renta fija ha movilizado más de $2,4 billones, reflejando su creciente profundidad y madurez”, aseguró.

Publicidad

Por otra parte en la operación participaron Fiducoomeva como administrador del Patrimonio Autónomo Coltefinanciera I, y Pronus como estructurador.

Con esta emisión, Coltefinanciera no solo celebra su trayectoria, sino que fortalece su papel como agente de transformación social y financiera. A través de innovaciones como la titularización de libranzas, la entidad impulsa el ahorro, la inversión responsable y la inclusión crediticia, consolidando un modelo de negocio sostenible que genera valor para los pensionados, los inversionistas y el país. “Seguimos avanzando con responsabilidad y visión de futuro”, concluyó Alzate.

