Comerciantes anticipan contracción de las ventas por aumento del IVA

Guillermo Botero, presidente de Fenalco, explicó en Mañanas BLU en qué consiste las dudas entre los colombianos por las fechas en las que empezará a regir el incremento del IVA del 16 % al 19 %.



“No existe ninguna confusión porque la norma es clara en decir que el IVA del 19 % es a partir del 1 de enero, no obstante aquellos productos que necesitan ser etiquetados de nuevo tendrán una gabela de máximo un mes”, dijo.



Botero señaló que aquellos productos que a los comerciantes les llega con el aumento del IVA y no necesitan etiquetarse de nuevo, ya cuentan con lo estipulado en la reforma tributaria, es decir el aumento del 16 % al 19 %.



“El IVA ya está en pleno vigor y solo aquellos productos que necesitan ser remarcados tendrán un mes para acoplarse a las nuevas tarifas”, explicó.



El impacto en el comercio



Botero puntualizó que si bien es difícil hacer los cálculos sobre el impacto del incremento del IVA en los comerciantes, sí se puede prever que las ventas pueden mostrar una contracción significativa en el año 2017.



“Es algo elemental decir que a mayor precio, menor demanda (…) Los alimentos procesados, por ejemplo, que están gravados con el IVA, tendrán una menor demanda por parte de los colombianos, eso es algo lógico”, mencionó.



Finalmente, mostró su preocupación por un posible fortalecimiento del contrabando porque cuando “los impuestos se suben exageradamente, los que no pagan impuestos meten todo los que más puedan en el mercado y el comercio formal tendrá que competir contra esos precios contra los que no se puede competir”.