¿Cómo lo afecta a usted la crisis en el comercio internacional?

“La pandemia es el origen”, el cierre de China y que contenedores vacíos se quedaron atrapados en Europa y Estados Unidos, son algunas de las causas de la escasez de productos a nivel internacional y que afectan directamente el mercado en Colombia, según explicó en Mañanas BLU Javier Díaz, presidente de la Asociación de Comercio Exterior.

“Son diversos productos que vienen del exterior y que no están llegando por esa crisis logística internacional. No hay contenedores disponibles, los fletes subieron, si se quiere uno tiene que pagar los precios. Esto se traduce en los pecios de los bienes finales”.

“En el caso de Colombia, todo lo que se importa tiene retrasos, porque una operación de un buque, que antes se hacía en 40 días, hoy se hace en 75 días (…) El cierre de China y que los buques se quedaron atrapados en Europa”, añadió.

Díaz señaló que esta crisis también se dio porque en los puertos también se trabajó sin personal completo, “lo que provoca demoras y acumulación de mercancías”.

“Esto se soluciona con nuevos buques, nuevos contenedores. Esto se empieza a arreglar en el tercer trimestre del 2022, pero para los demás países, para nosotros no”.

Sobre la situación en el país, dijo que no se estaba preparado para asumir la reapertura de la economía y el golpe que esto trajo.

“La demanda se disparó, no se previó que lo haría en esas proporciones, no se estaba preparado. No había equipos disponibles para atender esa demanda”, recalcó.

