Consejos prácticos para usar tarjetas de crédito con la tasa de usura en 32,01 %

Por tanto, es importante aprender cómo darle un uso inteligente al dinero plástico, teniendo en cuenta que la tarjeta de crédito es uno de los instrumentos que se verá más afectado tras el aumento de 120 puntos básicos, en comparación con el segundo trimestre de 2016.

La clave está en hacer un uso inteligente y ordenado de las tarjetas; según Rodrigo Nadal, gerente de la firma Resuelve tu Deuda, “lo más importante es entender que la tarjeta de crédito y los préstamos no son extensiones del sueldo ni dinero adicional, sino un método de pago que brinda beneficios y como todo instrumento financiero, tiene un costo y una responsabilidad. El secreto del éxito es tener clara la capacidad de endeudamiento y mantener el control de los ingresos y gastos”.

Siga estos consejos para utilizar tarjetas de créditos y préstamos bancarios sin que esto se convierta en un dolor de cabeza:

-Presupuesto mensual: lo primero y más importante para una correcta planeación, es mantener actualizado su presupuesto mensual.

Si aún no tiene uno, la distribución ideal que recomienda Resuelve tu Deuda es 70-30, en donde el 70 por ciento incluye vivienda, salud, educación y transporte, y el 30 por ciento se destina a ahorro, entretenimiento o gustos personales y pago de crédito.

-Difiera sus pagos a una cuota: de esta manera no pagará intereses. No olvide llevar una bitácora de los gastos que realizó antes de su fecha de corte para que no se lleve una sorpresa a fin de mes cuando reciba el extracto y la cuenta.

Recuerde que servicios como Uber se difieren automáticamente a 12 o 24 cuotas dependiendo de la entidad financiera; para evitar esto, comuníquese con su entidad para diferir el valor de los viajes a una sola cuota.

-Pague más del mínimo: acostúmbrese a abonar más del mínimo a su tarjeta. Así podrá pagar un mayor porcentaje de capital y disminuir la deuda, el plazo y los intereses con la entidad financiera.

-Diferir a dos o más cuotas: en caso de que definitivamente deba usar su tarjeta de crédito para comprar algunos bienes con más plazo, tenga en cuenta que el número de cuotas no debe exceder la vida útil del artículo.

Preferiblemente utilice el dinero plástico para obtener artículos que de otra forma no podría conseguir (muebles, electrodomésticos, tecnología, etc.) o para generar más ingresos como, por ejemplo, adquirir materia prima para su negocio o emprendimiento.

-Reclame sus recompensas: generalmente las entidades financieras tienen planes de fidelización y otorgan premios, millas o recompensas en efectivo por el uso de la tarjeta de crédito, tenga en cuenta estos incentivos.

-Avances: tenga en cuenta que si utiliza esta opción que ofrecen las tarjetas de crédito, automáticamente el préstamo se va a diferir en 12 o, incluso, en 36 cuotas. A menos que sea una emergencia, es preferible buscar otra forma de obtener flujo de efectivo.