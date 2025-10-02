En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Flotilla Gaza
Mundial Sub 20
Vive Claro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Contraloría revela hallazgos fiscales por más de $5.100 millones en Cámaras de Comercio

Contraloría revela hallazgos fiscales por más de $5.100 millones en Cámaras de Comercio

Las auditorías a las Cámaras de Comercio han evidenciado irregularidades en el uso de recursos públicos. El contralor resaltó la recuperación histórica de $3,6 billones desde 2022 en procesos de responsabilidad fiscal.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación
BLU Radio // Contraloría //
Foto: Contraloría General de la Nación
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

En el marco del Congreso Confecámaras 2025, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, destacó los resultados de la vigilancia fiscal adelantada por el organismo de control.

Vea también:

  1. Creación de empresas en Colombia avanza a un ritmo insuficiente
    Confecámaras
    Foto: Blu Radio
    Economía

    Creación de empresas en Colombia avanza a un ritmo insuficiente: apenas 1,9 % en 2025

Según cifras presentadas, en los últimos tres años se han auditado al 84 % de las Cámaras de Comercio del país, con 39 hallazgos fiscales que superan los $5.157 millones.

Las principales irregularidades detectadas se relacionan con el uso de recursos públicos en la adquisición y mantenimiento de edificaciones sin el registro correspondiente, el pago de impuestos en bienes de propiedad privada y la destinación de dineros en actividades no vinculadas a las funciones públicas de estas entidades.

En paralelo, la Contraloría informó que desde el segundo semestre de 2022 se han recuperado más de $3,6 billones en procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, mientras que los beneficios del control preventivo han alcanzado $13,5 billones, que se tradujeron en obras y servicios para la ciudadanía como hospitales, colegios, acueductos, saneamiento básico y conectividad.

Creación de empresas en Colombia avanza a un ritmo insuficiente
Confecámaras
Foto: Blu Radio

“El control fiscal no se trata solo de sancionar, sino de generar soluciones tangibles para la ciudadanía. Una obra mal ejecutada significa un hospital que no abre, un colegio vacío o comunidades sin agua potable”, afirmó el contralor, quien además pidió no politizar los informes de la entidad.

Sobre las Cámaras de Comercio, la Contraloría recordó que estas administran alrededor de $1,2 billones anuales en recursos públicos, concentrados en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, lo que deja en evidencia las debilidades financieras de algunas entidades regionales.

Publicidad

El jefe del organismo de control cerró con un llamado a construir confianza ciudadana a partir de resultados concretos y reiteró que los informes de la Contraloría son técnicos, basados en hechos y datos verificables, y no deben usarse para fines políticos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Contraloría General

Publicidad

Publicidad

Publicidad