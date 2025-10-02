Contraloría revela hallazgos fiscales por más de $5.100 millones en Cámaras de Comercio

En el marco del Congreso Confecámaras 2025, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, destacó los resultados de la vigilancia fiscal adelantada por el organismo de control.

Según cifras presentadas, en los últimos tres años se han auditado al 84 % de las Cámaras de Comercio del país, con 39 hallazgos fiscales que superan los $5.157 millones.

Las principales irregularidades detectadas se relacionan con el uso de recursos públicos en la adquisición y mantenimiento de edificaciones sin el registro correspondiente, el pago de impuestos en bienes de propiedad privada y la destinación de dineros en actividades no vinculadas a las funciones públicas de estas entidades.

En paralelo, la Contraloría informó que desde el segundo semestre de 2022 se han recuperado más de $3,6 billones en procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, mientras que los beneficios del control preventivo han alcanzado $13,5 billones, que se tradujeron en obras y servicios para la ciudadanía como hospitales, colegios, acueductos, saneamiento básico y conectividad.



Confecámaras Foto: Blu Radio

“El control fiscal no se trata solo de sancionar, sino de generar soluciones tangibles para la ciudadanía. Una obra mal ejecutada significa un hospital que no abre, un colegio vacío o comunidades sin agua potable”, afirmó el contralor, quien además pidió no politizar los informes de la entidad.

Sobre las Cámaras de Comercio, la Contraloría recordó que estas administran alrededor de $1,2 billones anuales en recursos públicos, concentrados en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, lo que deja en evidencia las debilidades financieras de algunas entidades regionales.

Publicidad

El jefe del organismo de control cerró con un llamado a construir confianza ciudadana a partir de resultados concretos y reiteró que los informes de la Contraloría son técnicos, basados en hechos y datos verificables, y no deben usarse para fines políticos.