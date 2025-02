Créditos y dólar caros y demora en pago a contratistas: así afectaría el hueco fiscal

El descuadre en las cuentas del Gobierno no es un asunto que le interese solo a ministros y políticos, sino un asunto tan importante este año que podría tener un impacto en su bolsillo de distintas formas. Desde un costo de vida más alto, hasta problemas mucho más serios para quienes trabajan como contratistas.

El Ministerio de Hacienda reveló que el déficit fiscal pasó de 4.3 % del PIB en 2023 a 6.8 % del PIB en 2024, el tercero más alto de la historia, solo superado por el periodo de la pandemia. El mercado ya esperaba que el déficit iba a aumentar, pero no todos esperaban una cifra tan alta.

La gran preocupación de los analistas es que el Gobierno seguirá con un déficit enorme este año (cerca de 90 billones de pesos o un 5.1 % del PIB) y eso implica que tendrá que seguir endeudándose.

“El primer, digamos, coletazo que sentimos los colombianos con esto es mayor a tasas de interés, y lo otro es que en la medida que estemos en este tema fiscal, pues o el Gobierno va a tener que hacer propuestas de mayores impuestos , lo cual sabemos, genera bastante incertidumbre, y le quita dinero al bolsillo a los colombianos, o tiene que seguir con un plan de austeridad, y eso puede comprometer algunos programas de gasto”, explicó el presidente de Anif, José Ignacio López.

No es el único efecto. Hoy en día el principal riesgo que está viendo el Banco de la República en materia de inflación es el manejo de las cuentas fiscales y la posibilidad de que ese hueco en las cuentas del Gobierno lleve a un dólar más caro y le suba el costo de vida a los colombianos.

Un tercer efecto tiene que ver con las cuentas de cobro de quienes trabajan como contratistas con el Gobierno. En el 2024 quedaron cuentas de cobro pendientes de pago por una cifra entre 60 y 65 billones, más del doble de lo usual, y eso es algo que tendría que pagarse con plata del presupuesto de este año, que también está desfinanciado. Todo eso puede llevar a demoras en los pagos.

“Se están notando las costuras del presupuesto. Se está notando especialmente, pues en estas épocas una tal vez una presión adicional que hace, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda hoy no tenga mucha liquidez, no tiene mucha caja. El saldo de caja es de los más bajitos de la historia, el Ministerio de Hacienda tiene mal contado, en un promedio grueso que te puedo dar, presupuesto para cuatro días en la caja. Es decir, que si hoy, el Ministerio de Hacienda hoy no tiene en su caja cómo llegar al sábado, no tiene que pagar el fin de semana. Así que sí, esto es un momento muy desafiante, difícil para prestarle servicios al Estado y significa que si uno se mete en ese cuento, pues tiene que estar dispuesto a esperar un poco a que le paguen”, explicó Germán Machado, analista económico y profesor de la Universidad de los Andes.

Credicorp Capital estima que en el mercado de deuda pública ya los analistas estaban esperando el golpe, sin embargo, las cifras del año paso y lo difícil que está cumplir las metas de este año implica que los activos domésticos (como las acciones de empresas colombianas y el peso) seguirán con una alta prima de riesgo, es decir, seguirán ‘castigados’ por el mercado.