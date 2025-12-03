En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Cuánto subirá la pensión según el último IPC? La cifra ilusiona a los colombianos

¿Cuánto subirá la pensión según el último IPC? La cifra ilusiona a los colombianos

La posible variación del IPC ya empezó a mover las expectativas de los jubilados, que podrían conocer un incremento clave en sus mesadas para el próximo año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad