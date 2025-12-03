¿Cuánto subirá la pensión según el último IPC? La cifra ilusiona a los colombianos

Cada diciembre, millones de pensionados en Colombia suelen hacer cuentas sobre lo que será el aumento que recibirán en sus mesadas al iniciar el siguiente año. Aunque el dato definitivo se conocerá en enero de 2026, cuando el DANE publique de manera oficial el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de 2025, las proyecciones económicas ya permiten anticipar un escenario preliminar. Por ahora, las cifras apuntan a un ajuste moderado, marcado por el comportamiento reciente de la inflación.

El incremento de las pensiones no es una decisión arbitraria, sino un proceso regulado por la ley. Para quienes reciben una mesada superior al salario mínimo, el ajuste corresponde exactamente al IPC del año anterior. De ahí que el costo de vida acumulado en 2025 sea clave para definir cuánto recibirán los pensionados desde enero próximo.



Cómo sería el aumento de pensiones en 2026 según el IPC proyectado

Es importante precisar que el IPC no lo publica el Banco de la República, sino que es una tarea exclusiva del DANE. Sin embargo, el Emisor sí entrega proyecciones que sirven como referencia para entender hacia dónde se mueve la inflación. Según sus informes más recientes, la expectativa es que el año cierre con una inflación cercana al 5,1%.

Si este dato se confirma como el IPC de 2025, ese mismo porcentaje se aplicaría al incremento de las pensiones superiores al salario mínimo. En ese caso, una persona con una mesada de $2.000.000 recibiría un aumento de $110.200, quedando en $2.110.200 para el siguiente año.

Aunque el Banco Central mantiene su objetivo de inflación en el 3%, se prevé que ese ajuste hacia la meta ocurra de manera gradual. Por eso, para 2026, el Banco de la República proyecta una inflación alrededor del 3,6%. No obstante, este dato no influye en el reajuste que se aplicará en enero, sino que funciona como una lectura económica a mediano plazo.



Pensión, referencia Foto: Unplash

Qué pasará con las pensiones que equivalen al salario mínimo

El panorama es distinto para el 79% de los pensionados del país que reciben la mesada mínima. En este caso, el incremento no depende del IPC, sino del ajuste que tenga el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV). Ese cálculo toma dos factores principales:



El IPC del año anterior.

La productividad de la economía.

Debido a esto, el aumento del salario mínimo suele ser ligeramente superior al de la inflación, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo. Para 2026, algunos gremios y analistas han sugerido escenarios entre el 7% y el 10,5%. Con esas proyecciones, el salario mínimo podría ubicarse entre $1.515.000 y $1.573.180.



Lo que falta para conocer el aumento oficial de las pensiones

Por ahora, todo depende de la cifra final que entregue el DANE en enero. Ese dato será el que determine, sin margen de interpretación, cuánto subirán exactamente las pensiones. Lo cierto es que, tanto para quienes reciben la mínima como para quienes están por encima de ella, el 2026 llegará con un reajuste marcado por la desaceleración gradual de la inflación y la expectativa de un alivio en el costo de vida.