Cuarentena en Bogotá implica cierre completo de la economía por mes y medio: Fenalco

Los comerciantes le piden al Gobierno Nacional un ‘tercer tiempo’ de medidas económicas, luego de que varias de las grandes ciudades del país volvieran a la cuarentena, echando para atrás semanas de reactivación económica y reapertura de sectores.

"Estamos en una nueva etapa de confinamiento riguroso. El cierre de Bogotá, por ejemplo, no es un cierre parcial: para la economía es casi un cierre total. Al cerrar localidades, no solamente quedan restringidas las actividades económicas de esas localidades, sino también de las que continúan abiertas porque la gente no puede ir al trabajo", aseguró el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Publicidad

Al mes y medio de cierres en Bogotá se suman las restricciones ordenadas por Medellín, Cali y Barranquilla. Fenalco estima que la consecuencia de estas decisiones será la destrucción de más empleos en el país.

Vea además: Vendedores ambulantes burlaron cuarentena en Bogotá cruzando una sola calle

El gremio pide la extensión del subsidio a la nómina para los sectores más afectadas por el coronavirus, nuevas medidas de estímulo como el día sin IVA y nuevos alivios en materia de impuestos.

Publicidad