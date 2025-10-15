DaviPlata dejará de ser lo que conocemos: nueva herramienta elimina 'chicharrón' a usuarios

DaviPlata, la plataforma digital de Davivienda, anunció una transformación significativa que busca fortalecer sus servicios y ampliar los beneficios para millones de usuarios en Colombia. Este cambio llega en medio de la implementación del sistema Bre-B del Banco de la República, operativo desde el 6 de octubre, que promueve un modelo de transferencias más rápidas, seguras y sin intermediarios.

La aplicación, que hoy supera los 19 millones de usuarios activos, destaca por su diversidad: el 56 % son mujeres y cerca de 5 millones son jóvenes menores de 29 años. Con estos cambios, DaviPlata no solo renueva su imagen y logo, sino que también amplía su oferta de servicios financieros digitales.

Daviplata confirma cambio Foto: Daviplata // Renta Joven

DaviPlata ofrecerá adelantos de sueldo y tarjeta de crédito digital

La nueva versión de DaviPlata ofrecerá servicios que van más allá del envío o recepción de dinero. Su meta es convertirse en una plataforma financiera integral, con herramientas que faciliten la vida diaria de los usuarios y fortalezcan su inclusión económica.



Entre las novedades se destacan:



Adelanto de sueldo sin cuota de manejo , que permitirá a los empleados recibir parte de su salario antes del pago mensual y devolverlo en el siguiente mes.

, que permitirá a los empleados recibir parte de su salario antes del pago mensual y devolverlo en el siguiente mes. Acceso para ciudadanos extranjeros con cédula de extranjería o permiso de permanencia, una función esperada por miles de migrantes que viven y trabajan en el país.

con cédula de extranjería o permiso de permanencia, una función esperada por miles de migrantes que viven y trabajan en el país. Pagos con código QR sin comisión para comercios , además del uso de llaves Bre-B que permitirán transferencias inmediatas.

, además del uso de llaves Bre-B que permitirán transferencias inmediatas. Tarjeta de crédito 100 % digital , sin cuota de manejo, con cupos desde $500.000, disponible inicialmente para 1,6 millones de usuarios.

, sin cuota de manejo, con cupos desde $500.000, disponible inicialmente para 1,6 millones de usuarios. Tarjeta débito con tecnología NFC , que permitirá hacer compras físicas en Colombia y en el exterior.

, que permitirá hacer compras físicas en Colombia y en el exterior. Bolsillos remunerados con una rentabilidad del 8,25 % efectivo anual, una característica poco común entre las cuentas digitales del país.

Pagos en transporte, peajes y parqueaderos desde la app DaviPlata

Otra de las apuestas de la plataforma es su integración con los sistemas de transporte y movilidad urbana. Con su nueva imagen, los usuarios podrán usar la tarjeta digital o física NFC para pagar en sistemas masivos de transporte en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Manizales.

Además, DaviPlata permitirá cancelar servicios como multas de tránsito, tiquetes intermunicipales, parqueaderos —en más de 400 puntos del país— e incluso peajes electrónicos, todo desde la aplicación.

Con estas mejoras, la plataforma busca reducir los inconvenientes que suelen enfrentar los usuarios en sus transacciones diarias, brindando soluciones prácticas y seguras que faciliten el manejo del dinero en la vida cotidiana.