DaviPlata dejará de ser lo que conocemos: nueva herramienta elimina 'chicharrón' a usuarios

DaviPlata, la plataforma digital de Davivienda, anunció una transformación significativa que busca fortalecer sus servicios y ampliar los beneficios para millones de usuarios en Colombia. Este cambio llega en medio de la implementación del sistema Bre-B del Banco de la República, operativo desde el 6 de octubre, que promueve un modelo de transferencias más rápidas, seguras y sin intermediarios.
La aplicación, que hoy supera los 19 millones de usuarios activos, destaca por su diversidad: el 56 % son mujeres y cerca de 5 millones son jóvenes menores de 29 años. Con estos cambios, DaviPlata no solo renueva su imagen y logo, sino que también amplía su oferta de servicios financieros digitales.
DaviPlata ofrecerá adelantos de sueldo y tarjeta de crédito digital
La nueva versión de DaviPlata ofrecerá servicios que van más allá del envío o recepción de dinero. Su meta es convertirse en una plataforma financiera integral, con herramientas que faciliten la vida diaria de los usuarios y fortalezcan su inclusión económica.
Entre las novedades se destacan:
- Adelanto de sueldo sin cuota de manejo, que permitirá a los empleados recibir parte de su salario antes del pago mensual y devolverlo en el siguiente mes.
- Acceso para ciudadanos extranjeros con cédula de extranjería o permiso de permanencia, una función esperada por miles de migrantes que viven y trabajan en el país.
- Pagos con código QR sin comisión para comercios, además del uso de llaves Bre-B que permitirán transferencias inmediatas.
- Tarjeta de crédito 100 % digital, sin cuota de manejo, con cupos desde $500.000, disponible inicialmente para 1,6 millones de usuarios.
- Tarjeta débito con tecnología NFC, que permitirá hacer compras físicas en Colombia y en el exterior.
- Bolsillos remunerados con una rentabilidad del 8,25 % efectivo anual, una característica poco común entre las cuentas digitales del país.
Pagos en transporte, peajes y parqueaderos desde la app DaviPlata
Otra de las apuestas de la plataforma es su integración con los sistemas de transporte y movilidad urbana. Con su nueva imagen, los usuarios podrán usar la tarjeta digital o física NFC para pagar en sistemas masivos de transporte en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Manizales.
Además, DaviPlata permitirá cancelar servicios como multas de tránsito, tiquetes intermunicipales, parqueaderos —en más de 400 puntos del país— e incluso peajes electrónicos, todo desde la aplicación.
Con estas mejoras, la plataforma busca reducir los inconvenientes que suelen enfrentar los usuarios en sus transacciones diarias, brindando soluciones prácticas y seguras que faciliten el manejo del dinero en la vida cotidiana.