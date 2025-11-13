En vivo
Debilitamiento del dólar: un fenómeno global que ocurre en toda la región, experta explica por qué

Debilitamiento del dólar: un fenómeno global que ocurre en toda la región, experta explica por qué

Catalina Tobón, directora de Estrategia e Investigaciones Económicas de Scandia, explicó las causas estructurales y coyunturales detrás de la tasa de cambio y advirtió que la actual apreciación del peso podría no ser sostenible.

