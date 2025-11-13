Debilitamiento del dólar: un fenómeno global que ocurre en toda la región, experta explica por qué

La caída del dólar hasta niveles cercanos a los $3.700, cifra no vista desde 2021, ha reactivado el debate sobre la estabilidad de la economía colombiana y las perspectivas para el cierre del gobierno de Gustavo Petro. En Mañanas Blu 10:30 AM, Catalina Tobón, directora de Estrategia e Investigaciones Económicas de Scandia, explicó las causas estructurales y coyunturales detrás de la tasa de cambio y advirtió que la actual apreciación del peso podría no ser sostenible.

Para Tobón, el comportamiento reciente del dólar refleja una mezcla de dinámica global y factores internos. “En principio, el tipo de cambio es la temperatura que muestra cómo está la economía”, afirmó. Aunque el peso luce fortalecido, advierte que el precio actual de la divisa estadounidense “está un poquito fuera de su precio justo”, el cual debería ubicarse por encima de los $3.900 o incluso $4.000.



Factores estacionales impulsan el dólar a la baja

La economista señaló que la apreciación reciente responde a flujos temporales de divisas, entre ellos las monetizaciones del Gobierno, el incremento de remesas por temporada navideña y mayores ingresos del sector cafetero. “Todo esto ha llevado a que haya niveles de dólar por debajo de sus precios justos”, explicó, subrayando que se trata de efectos de corto plazo.

Además, Colombia se ha apreciado más que economías como Brasil y México por un aumento puntual de divisas provenientes del sector público y privado. Sobre la monetización de deuda, Tobón aclaró: “Se endeudan afuera y adentro… si necesitas caja para cumplir obligaciones, te tienes que endeudar”.



El impacto del contexto global y la política interna

Tobón destacó que el debilitamiento del dólar a nivel internacional ha sido un factor determinante. “Ha sido el factor primario de la apreciación del tipo de cambio”, dijo, recordando que esta moneda ha perdido valor frente al euro, la libra y varias divisas emergentes.

Ante el debate político de cara a las elecciones de 2026, la experta insistió que no se trata exclusivamente de un fenómeno local. Sin embargo, reconoció efectos internos como la entrada de capitales y la estabilidad relativa de las tasas de interés.



Inflación y tasas de interés: un dilema para 2026

La inflación sigue siendo el principal desafío. “Si la inflación no se estabiliza, el Banco Central no puede bajar las tasas”, advirtió Tobón, quien señaló que el costo de vida ha vuelto a niveles superiores al 5%, presionando decisiones del Emisor.



Sobre el modelo de crecimiento, Tobón alertó que Colombia depende en exceso del consumo y no de la inversión. “No estamos sembrando para cosechar en el futuro”, afirmó. La inversión, que antes representaba más del 25% del PIB, hoy ronda el 15%, lo que limita el crecimiento sostenible.

