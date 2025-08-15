“Desenrroque del GEA es una evolución natural de las compañías”: presidente del Grupo Argos

En el marco de la Cumbre de Empresarios en Cartagena (ANDI), Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, anunció el cierre definitivo del histórico esquema de participaciones cruzadas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). El directivo, quien dejará su cargo en los próximos meses, calificó este desenroque como “una evolución natural” que permitirá a la compañía trazar un nuevo rumbo, independiente de Sura y Nutresa.

“Lo que hay es una evolución natural de una nueva etapa que va a ser extremadamente potente para estas compañías, manteniendo los principios y los valores originales que nos han traído hasta acá”, afirmó Velásquez.



El fin de un modelo empresarial histórico

Durante 46 años, el GEA sostuvo un modelo de cross holdings que integraba compañías como Grupo Argos, Sura y Nutresa. Este sistema, similar al de conglomerados en Corea o Japón, ofrecía a los inversionistas exposición a múltiples sectores mediante la compra de una sola acción.

Sin embargo, los cambios en las preferencias del mercado y la demanda por empresas más enfocadas motivaron la decisión de deshacer el enroque. El proceso, según Velásquez, fue cuidadosamente planeado:

“Hicimos una operación muy bonita, muy cuidadosa, que fuera transparente para todos los accionistas y que generara valor económico y colateral para el mercado público de valores”. La separación entregó cerca de 20 billones de pesos directamente a los accionistas de Sura, Cementos Argos y Grupo Argos, con una valorización combinada de alrededor de 1,5 billones de pesos en pocas semanas.

Valor real y subvaloración en bolsa

El presidente saliente reconoció que, históricamente, las empresas del GEA estuvieron subvaloradas en el mercado bursátil colombiano.

“Durante las opas siempre dijimos que el valor ofrecido era sustancialmente inferior al valor fundamental de las compañías”, recordó.A pesar de que la acción de Grupo Argos se ha triplicado en dos años, Velásquez considera que aún no refleja el verdadero potencial de los negocios subyacentes.

Accionariado más democrático

Con el desenroque, Grupo Argos queda sin un accionista controlante. Hoy cuenta con 41 mil accionistas entre personas naturales, fondos de pensiones e inversionistas internacionales.

“Es muy parecido a lo que sucede en las grandes corporaciones globales. Los fondos de pensiones representan los ahorros de 19 millones de colombianos”, destacó Velásquez. Este cambio, dijo, fortalece el gobierno corporativo y la independencia estratégica de la organización.

La sucesión y el futuro del Grupo Argos

En lo personal, Velásquez se despide tras décadas en la élite empresarial antioqueña, sumando su nombre al de figuras como Nicanor Restrepo o Carlos Enrique Piedrahita. A su sucesor le deja una recomendación: “Estas posiciones son para servir. No es solo un rol enfocado en el negocio y las finanzas, sino también en el país. El impacto empresarial debe coadyuvar a construir una mejor sociedad”.

En materia de inversión, Grupo Argos proyecta un pipeline cercano a 40 billones de pesos, incluyendo:

Duplicación de la capacidad instalada en energías renovables no convencionales en Colombia.

Desarrollo de un fondo para plantas eólicas en Perú por 300 millones de dólares.

Ampliación del Aeropuerto El Dorado y propuesta de nuevo aeropuerto en Cartagena.

Tres proyectos viales en etapa de factibilidad.

Un nuevo capítulo para el GEA

El desenroque del Grupo Empresarial Antioqueño marca el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Con independencia accionaria, enfoque sectorial y ambiciosos planes de inversión, Grupo Argos se prepara para competir en un escenario global, manteniendo sus valores corporativos y su compromiso con el desarrollo del país.