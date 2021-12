Devolución del IVA: si no cobra a tiempo dejará de ser elegible

¿Tienen acumulados de ciclos anteriores de Devolución de IVA y están programados para este pago? A esta pregunta respondió Prosperidad Social en sus redes sociales.

De acuerdo con lo publicado, quienes tengan cobros pendientes, los deben reclamar oportunamente, o de lo contrario, dejarían de ser elegibles para el programa.

¿Qué significa dejar de ser elegibles?

De acuerdo con la guía orientadora de Prosperidad Social sobre el programa, un hogar no elegible es un hogar focalizado al cual se le identifica alguna de las causales de no elegibilidad. Es decir, el no cobro de la transferencia por tres o más ciclos operativos es causal de no elegibilidad.