Días sin IVA: “Si presidente Petro no sanciona ley hay otros caminos”, dice Miguel Uribe

El senador Miguel Uribe es autor de la iniciativa que plantea el regreso de los días sin IVA en el país, pero, esta vez, como una política de Estado. El proyecto de ley fue presentado por la bancada del Centro Democrático y aprobado en cuarto y último debate en la Plenaria del Senado con 58 votos a favor. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, aseguró que, si el presidente Gustavo Petro no lo sanciona, podrá hacerlo entonces el presidente del Senado, Iván Name.

“Primero, si el presidente objeta, volverá al Congreso (la ley) a ver si ahí acepta o no las objeciones. Si el Congreso no acepta las objeciones y el presidente no la sanciona, lo podrá hacer el presidente del Senado. Segundo, si los motivos por los que se objeta son de inconstitucionalidad, cosa que aquí no aplica, eventualmente tendría que ir a la Corte Constitucional”, explicó Uribe.

El senador señaló que, con esto, se revive la posibilidad de hacer el Día sin IVA, aún “cuando el Gobierno Petro se opuso a la iniciativa y no se logró el aval fiscal” necesario. Por eso, detalló que se creó un marco legal que permite a cualquier Gobierno, incluido el próximo, decretar uno o hasta tres días sin IVA, y dos días adicionales en zonas de frontera, pero "discrecionalmente".

A pesar de que la actual administración probablemente no haga uso de esta ley, el senador destacó la importancia de crear alternativas y salidas ante las políticas que consideró dañinas para el país. Además, aseguró que el próximo Gobierno será “diferente” y tendrá la posibilidad de implementar los días sin IVA.

En cuanto a la ejecución, Uribe precisó que se mantendrán las mismas categorías de productos que se aplicaron durante el Gobierno del expresidente Iván Duque, como vestuario, electrodomésticos, juguetes y útiles escolares. También se ha incluido la tecnología, con el objetivo de facilitar el acceso a computadores y tablets a precios más asequibles, según dijo.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: