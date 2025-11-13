Dólar rompe la barrera de los $3.700 y marca su nivel más bajo en más de cuatro años

La jornada de este jueves amaneció con una noticia que sacude los mercados cambiarios del país: el dólar abrió con una tendencia claramente bajista y rompió la barrera de los 3.700 pesos, un nivel que no se veía desde junio de 2021.

De acuerdo con los datos del mercado, la divisa estadounidense abrió en $3.700, alcanzó un mínimo de $3.685, un máximo de $3.704, y a esta hora registra una cotización promedio de $3.692, lo que representa una caída de 27 pesos frente a la jornada anterior.

Este comportamiento marca un hito en el año. El dólar comenzó el 2025 en torno a los $4.400, lo que significa que ha perdido cerca de $700 en lo corrido del año, equivalente a una devaluación cercana al 16 %. Con este resultado, el peso colombiano se consolida como una de las monedas con mejor desempeño a nivel mundial en lo que va del año.



Las razones detrás de la caída

Analistas explican que hay tanto factores internacionales como locales que han impulsado esta fuerte apreciación del peso.

En el frente externo, las reducciones en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) han restado presión al dólar a nivel global, favoreciendo a las monedas emergentes.



A nivel interno, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, señaló que parte del movimiento obedece a las monetizaciones que realiza el Gobierno nacional dentro de sus estrategias de manejo de deuda.

A esto se suman las altas remesas que continúan llegando al país, los ingresos robustos por exportaciones de café, y el diferencial de tasas de interés frente a economías desarrolladas, lo que hace atractiva la inversión extranjera en Colombia a través del conocido “carry trade”.

Además, algunos analistas hablan de un “trade electoral”, es decir, inversionistas que estarían tomando posiciones en Colombia ante la expectativa de un posible cambio político más favorable a la inversión en los próximos comicios.

Aunque el comportamiento del peso refleja confianza en la economía local, expertos advierten que el escenario puede cambiar si se modifican las condiciones externas, especialmente si la FED frena sus recortes de tasas o si se reduce el ingreso de divisas por exportaciones.

Por ahora, la noticia económica del día es clara: el dólar cayó por debajo de los $3.700, marcando su nivel más bajo en más de cuatro años y reforzando el papel del peso colombiano como una de las monedas más fuertes del mundo emergente en 2025.