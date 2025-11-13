Contraloría alerta por ‘bomba pensional’ en la fuerza pública y recomienda revisar retiros

Colombia está a punto de enfrentar una bomba pensional, pero no por cuenta del sistema de general de pensiones al que cotizan 24 millones de trabajadores, sino por el régimen especial de retiro que aplica a los soldados y policías en todo el país.

De acuerdo con un decreto de 2004 para los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional pueden solicitar su retiro de la entidad y una asignación de retiro cuando completen los 20 de servicio. Sin embargo, entre más años permanezcan activos, mayor será esa asignación hasta un máximo del 85% de su salario.

Este régimen especial implica que ningún miembro de la fuerza pública tiene que cumplir una edad mínima para recibir ese sueldo de retiro. Hoy la edad media del retiro está entre los 34 y los 35 años.

Sin embargo, la alerta de la Contraloría es que este régimen tiene problemas estructurales que amenazan su sostenibilidad fiscal y podría alcanzarmás de $140 billones en pasivos futuros. Entre $42,3 y $62,3 billones en las Fuerzas Militares y entre $58,0 y $80,6 billones en la Policía Nacional.



Dinero colombiano Foto: Bluradio

"Entre 2008 y 2023, las Fuerzas Militares de Colombia experimentaron una disminución sostenida en su personal activo, pasando de 173.9 mil a 158.4 mil efectivos, acompañada de un aumento significativo en el número de retirados, que alcanzaron el 12,8% del total en 2023", señaló la entidad.

La Contraloría puso sobre la mesa la recomendación de revisar los requisitos para la entrega de esas asignaciones de retiro "promoviendo criterios más equitativos" y también que se creen reservas actuariales y mecanismos de monitoreo autático que permitan anticipar riesgos y ajustar parámetros demográficos y financieros.

Publicidad

En el presupuesto del próximo año se programaron 15 billones de pesos para el pago de asignaciones de retiro de la fuerza pública y 3.5 billones de pesos para el pago de pensiones.