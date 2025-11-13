En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Contraloría alerta por ‘bomba pensional’ en la fuerza pública y recomienda revisar retiros

Contraloría alerta por ‘bomba pensional’ en la fuerza pública y recomienda revisar retiros

Según un estudio de la entidad, hay un riesgo estructural en un esquema que puede alcanzar más de 140 billones de pesos en pasivos futuros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad