¿Cuánta plata recibirá de pensión si tiene 1.300 semanas cotizadas en Colombia en 2025?

En Colombia, el valor de la pensión depende de varios factores clave, entre ellos el número de semanas cotizadas y el salario promedio durante la vida laboral. Existen dos regímenes pensionales establecidos por la Ley 100 de 1993:



El régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones.

administrado por Colpensiones. El régimen de ahorro individual con solidaridad, manejado por los fondos privados.

Esto recibe por si pensión si gana un salario mínimo en 2025

En el caso de Colpensiones, el monto de la mesada pensional se calcula con base en el promedio salarial de los últimos 10 años de cotización o, si es más conveniente, el de toda la vida laboral. Por ejemplo, un trabajador con 1.300 semanas cotizadas y un salario promedio de $2 millones podría recibir una pensión cercana a $1.400.000 mensuales.

El cálculo parte de la tasa de reemplazo, que se determina según el número total de semanas cotizadas. Por las primeras 1.300 semanas, se obtiene una tasa base; y por cada 50 semanas adicionales, se incrementa un 1,5 %.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

Sin embargo, este beneficio no aplica para los afiliados a fondos privados, ya que en ese régimen el cálculo se basa en el capital acumulado, no en el número de semanas. Desde Colpensiones recordaron que la tasa de reemplazo no puede ser inferior al 55 % ni superior al 88 %.

Además, aclararon que el incremento del 1,5 % solo se aplica cuando se completan las 50 semanas adicionales. Es decir, si un trabajador tiene 49 semanas extra, no se genera el aumento.



¿Cómo calcular el valor de su pensión en Colpensiones?

Colpensiones habilitó un simulador en su página oficial para que los afiliados puedan conocer un estimado del valor de su pensión. Para acceder, se deben ingresar los siguientes datos:



Sexo

Edad

Semanas actuales (cotizadas hasta el 16 de julio de 2024)

Semanas futuras (desde el 1 de julio de 2025)

Régimen actual

Salario mensual

Una vez diligenciada la información, el usuario debe presionar el botón “Resultado” para conocer el monto aproximado del valor de su pensión. Este trámite se realiza exclusivamente a través del portal oficial de Colpensiones, aquí.



En este video de Blu Radio le explicamos algunos cambios en el sistema de pensiones con la implementación de la reforma pensional