Valor de pensión de miles de colombianos se vería reducido con medida del Gobierno, según Asofondos

Luego de conocerse la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de restringir a los fondos privados cualquier inversión en el exterior, la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) expresó su rechazo.

A través de un video y un comunicado, la entidad aseguró que este proyecto de decreto afectaría el ahorro pensional de más de 19 millones de trabajadores en el país, anuncio que ha generado gran preocupación entre los colombianos.



¿Cuáles son los fondos de pensiones de Asofondos?

Cabe resaltar que Asofondos administra las pensiones de los trabajadores vinculados a las siguientes entidades:



Colfondos

Porvenir

Protección

Skandia

La asociación añadió que su gestión ha sido segura gracias a inversiones diversificadas, por lo que las políticas de inversión deberían enfocarse principalmente en beneficiar a los colombianos.

Por su parte, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, aseguró que la entidad, por medio de inversiones internacionales, ha cumplido con su compromiso de incrementar el ahorro de los trabajadores.

“Justamente esa diversificación es la que nos ha permitido cumplirles. No olvidemos que los trabajadores son los dueños del ahorro que administramos”, afirmó Velasco. Desde Asofondos también citaron la “teoría moderna de portafolios”, recomendada por el Banco Mundial, y señalaron que grandes fondos de pensiones de países como Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda invierten en el exterior con el fin de reducir los riesgos.



“Un ejemplo de esto es Canadá, donde los fondos de pensiones mantienen hoy aproximadamente un 72 % de sus carteras invertidas en mercados extranjeros y solo cerca del 28 % en el mercado doméstico. Por el contrario, países que han limitado sus fondos al mercado local, como Zimbabue y Ghana, han sufrido pérdidas y una fuerte caída en la confianza de sus sistemas de pensiones”, explicó la entidad.

Según cifras de la Superintendencia Financiera, entre agosto de 2022 y septiembre de 2024 los fondos obtuvieron rentabilidades entre el 12 % y el 17 %, lo que se traduce en $164 billones de beneficios para los afiliados.

Asofondos reiteró que la posibilidad de invertir donde se encuentren las mejores oportunidades está en el mejor interés de los ahorradores y ha sido clave para obtener mayores rendimientos en el pasado. “Estos resultados no se hubieran obtenido si la regulación hubiera exigido inversiones forzosas en Colombia en los últimos diez años”, recordaron.

Billetes de distintos valores. Foto: Blu Radio.

¿Por qué las inversiones internacionales ofrecen mejores rendimientos que las locales?

Esta es tabla muestra un ejemplo de inversión



Un millón de pesos invertido: Invertido localmente Fondo de pensiones moderado Diferencia Últimos 5 años $1’173.599 $1’542.414 24% Últimos 10 años $1’489.882 $2’379.311 37% Desde inicio de multifondos $1’487.593 $3’042.699 51%

La asociación advirtió que, de implementarse este proyecto, el mercado nacional podría verse afectado en su profundidad y liquidez, lo que dificultaría absorber flujos significativos de capital sin impactar los precios.

Asimismo, señaló que esta medida incrementaría el pasivo pensional, ya que habría menos recursos disponibles para el pago de pensiones.

“El problema de un enfoque de inversión forzada es que perjudica el ahorro de los trabajadores. Múltiples experiencias internacionales muestran que este tipo de medidas generan distorsiones en los precios”, concluyó Asofondos.