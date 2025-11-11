En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / El 70,4 % de los proyectos registrados en Ruapp no fueron avalados, según informe de competitividad

El 70,4 % de los proyectos registrados en Ruapp no fueron avalados, según informe de competitividad

El CPC advierte que La Guajira, Casanare y Cundinamarca concentran los mayores atrasos en proyectos energéticos, profundizando la pobreza y aumentando el riesgo de racionamiento eléctrico en el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad