El 70,4 % de los proyectos registrados en Ruapp no fueron avalados, según informe de competitividad

La desigualdad es una condición que se extiende durante todo el territorio nacional, así lo asegura el Consejo Privado de Competitividad. Sesgos que demuestran las diferencias que se tienen en términos de condiciones para ciertos territorios que se ven afectados por diferentes variables: la inseguridad, la modernización y la falta de apoyo.

Los departamentos que concentran mayores retrasos en proyectos de generación de energía es la guajira, en donde los mayores retrasos se dan por discusiones con la comunidad, es uno de los departamentos que tiene el índice de energía más bajo en el país con un 65 %, además, el 65,7 % de su población se encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria.

Seguido del departamento de Casanare, en donde sus retrasos hacen referencia especialmente por problemas de licenciamiento ambiental, teniendo un índice de pobreza energética del 19,2 %.

Cundinamarca también se encuentra en el listado que reúne todas las problemáticas anteriores, con 8,4 millones de personas dentro del índice de pobreza energética por debajo de la línea, concentrando el 29,5 % del total de la población colombiana.



Esta sin duda alguna es una problemática que afecta a los ciudadanos, y el sector agro, puesto que el 48 % del área de coca se encuentra ubicado en zonas de manejo especial (Parques Nacionales Naturales, Resguardos indígenas, reservas forestales y tierras de etnias), lo que se convierte en una amenaza para la preservación del ecosistema.

La energía es uno de los puntos críticos que tiene en la mira la economía colombiana. El racionamiento eléctrico no estaría muy lejos, puesto que el desabastecimiento de gas podría causar en un 13,4 % racionamiento en la demanda nacional. Además, todos los proyectos que podrían producir energía renovable, y que están priorizados, tardan el doble del tiempo en ejecutarse.

Los resultados demuestran grandes brechas que se crean en las regiones y que frenan su desarrollo, pero que también afectan incluso el bolsillo de los ciudadanos más vulnerables. Tan solo en las exclusiones y exenciones del IVA benefician a las personas que tienen más ingresos, quienes consumen 7 veces más bienes excluidos del IVA, 3 veces más bienes exentos y menos del doble de servicios gravados al 5% a comparación de la comunidad más vulnerable.