El gas para hogares no tendrá grandes aumentos: Naturgas

Naturgas explicó que los aumentos serán principalmente en el gas natural vehicular y en algunas regiones del país. Sin embargo, hay preocupación por qué a buena parte de la industria le pueden quitar el gas de la noche a la mañana.

Naturgas: Incremento de precios del gas natural empezará a sentirse gradualmente
Foto: pexels / Blu Radio
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

