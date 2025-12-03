El gas para hogares no tendrá grandes aumentos: Naturgas

A pesar de la alarma por el vencimiento de contratos en el mercado mayorista del gas natural, la mayoría de los usuarios residenciales en el país pueden estar tranquilos de acuerdo con cálculos de Naturgas.

"El sector residencial puede estar tranquilo, no hay incrementos superiores a la inflación, que son los incrementos regulares y normales de un servicio público. En las regiones del país donde van a haber incrementos de entre 20 y 25 % son exclusivamente el Eje Cafetero y Antioquia. Y ese impacto lo van a ver los usuarios residenciales hasta febrero, porque el mayor precio del gas natural se aplica en enero, pero los usuarios ven el recibo del incremento en esas zonas del país, en el cafetero y Antioquia, solo hasta el mes de febrero", explicó la presidenta del gremio Luz Stella Murgas.

Murgas explicó además que la reducción del precio del dólar está ayudando a mitigar el impacto de los mayores precios del gas.

Gas natural Foto: FXImage

Lo que sí va a tener un incremento en precios es el Gas Natural Vehicular, que mueve hoy en día unos 70.000 vehículos, principalmente taxis. En la mayoría de las regiones los incrementos serán moderados; sin embargo, en Boyacá, Santander, Cundinamarca y Yopal los aumentos en las estaciones de servicio pueden llegar a estar entre el 30 % y el 38 %.



El incremento en los precios del gas para algunos usuarios es consecuencia del vencimiento de contratos entre los productores de Gas Natural y las empresas que ofrecen el suministro. Los contratos que históricamente firmaban en el país tenían un precio promedio cercano a los 6 dólares y solían firmarse a 3 o 5 años; hoy en día, con el déficit de gas colombiano, el precio de los nuevos contratos puede llegar incluso a los 17 dólares.



Estamos operando al límite, no hay margen de maniobra: Naturgas

El déficit de gas natural en Colombia es tan grande que el país ha tenido que recurrir, no solo a importar Gas Natural, sino también a contratar parte del suministro con un gas que se puede cortar de la noche a la mañana.

Eso quiere decir que hay usuarios en este país, principalmente de la industria, a los que les pueden quitar el Gas Natural si algo sale mal.

"Cuando uno mira el sector industrial, el sector industrial es el que más están cubriendo en un 52 % con contratos con interrupciones. La gran conclusión de esto que te estoy diciendo es que estamos operando al límite. No tenemos margen de maniobra frente a alguna contingencia que se presente, porque en el pasado las contingencias podían presentarse, pero teníamos excedentes para cubrir y reaccionar. Estamos operando al límite. No tenemos margen de maniobra para reaccionar a las contingencias cuando haya un mantenimiento no programado, cuando haya una falla en infraestructura de producción, una falla en la infraestructura de transporte o las condiciones climáticas cambien", explicó Murgas.

Publicidad

Además, un 17 % del Gas Natural Vehicular para 2026 vendrá de gas con interrupciones. En contraste, más del 95% del gas residencial está contratado en modalidades que garantizan firmeza.



¿De dónde vendrá el gas adicional los próximos años?

Actualmente, Colombia importa cerca del 20 % del gas que consume, y la dependencia puede aumentar y superar el 50 % en el año 2029 si el país no logra conseguir nuevo gas en su territorio.

De acuerdo con Naturgas, en los próximos años el país puede sumar 60 GBTU de gas nacional con los campos La Belleza, Arrecife y Florera.

Además, el país podría contar con unos 110 GBTU adicionales de los proyectos de importación en los que ya se está invirtiendo: la ampliación de la planta de Cartagena (SPEC) y la construcción de una planta de importación en Buenaventura.

Publicidad

Estos son los proyectos que podrían suplir las necesidades del país, mientras entra en operación el megaproyecto Sirius previsto para el año 2030.