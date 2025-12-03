Gobierno convoca cumbre de gas y analiza intervenir si hace falta

El Gobierno Nacional está convocando a una cumbre con los actores del gas natural en el país para analizar las alertas por el incremento de precios en el mercado mayorista debido al vencimiento de contratos y al inicio de un nuevo año en el mercado del gas.

"Nunca se está tranquilo aquí en nada y menos en temas como la energía. No se trata de estar tranquilo o no, sino de hacer lo que nos corresponde, y lo estamos haciendo. Hay que vigilar que todo se haga bien. Es un mercado que hay que vigilar e intervenir si es el caso. Si lo dejamos al vaivén de la simple oferta y demanda, pues el mercado se come a los usuarios", explicó a Blu Radio el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Palma y su equipo están esperando los reportes consolidados del gestor del mercado del gas sobre la evolución de las nuevas contrataciones en esta materia.



¿Qué puede significar intervención?

Aunque no hay una decisión tomada, vale recordar que el Gobierno ya ha intervenido en el mercado del gas natural por cuenta de las alertas de incrementos.

Por ejemplo, a comienzos de 2025 la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio visitaron a compañías como Vanti y Ecopetrol, tras el anuncio de incrementos de precios a los usuarios en Bogotá.



Además, el Gobierno podría actuar mediante decreto o con resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), como se ha hecho en el pasado.

¿De dónde surgieron las alertas?

El pasado 30 de noviembre se vencieron contratos de gas equivalentes al 11 % del consumo del país. La ecuación es simple: como no tenemos suficiente gas nacional, los precios están subiendo en el mercado.

Según información oficial del gestor del mercado, los precios para hoy 3 de diciembre son de 10,59 dólares por MBTU para el gas residencial; 9 dólares para refinerías; 12,5 dólares para gas vehicular, y 9,6 dólares para gas industrial. Son incrementos severos si consideramos que muchos contratos se firmaron hace más de cinco años con precios inferiores a 5 dólares.

Sin embargo, el impacto en la tarifa de los usuarios aún está por verse, ya que el precio del gas es solo uno de los elementos que componen el costo final.

De otro lado, hay grandes diferencias entre usuarios que han llevado a que los no esenciales se vean obligados a comprar gas importado en lugar de gas nacional. Por ejemplo, el Gobierno ordenó a las petroleras que prioricen todo el gas colombiano para hogares, comercio y gas natural vehicular, incluso en contratos que se pueden interrumpir y que normalmente estaban destinados a plantas de energía térmica y a usuarios industriales.

El Gobierno también cambió la regulación para favorecer la compra de gas importado. Sin embargo, la resolución fue firmada cuando ya se habían renovado los contratos.