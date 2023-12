Amor musical a primera vista: conozca la historia de esta artista

En la sección de emprendimiento Orgullo País de En Blu Jeans, se destacó a la violinista Ángela Flechas, que une la música moderna, el pop, el rock, bachata, reggaetón, y demás con el violín.

Angela contó su historia con la música y con el instrumento, que empezó desde los seis años viendo a su hermano tocar y desde ese momento se convirtió en su inspiración.

"Más o menos desde que tenía seis años empecé este amor por la música y por el violín como tal. al ver a mi hermano mayor tocar, él también aprendió desde muy niño y pues desde ese entonces ha sido una de mis más grandes inspiraciones y desde que lo escuché por primera vez tocar literalmente fue como amor a primera vista", afirmó.

No fue hasta los díez años realizó la audición para música en el Conservatorio del Tolima, donde estudiaba su hermano, y allí hizo el bachillerato musical y ahora crece en la industria musical.

"Este instrumento me enamoró su sonido, sus formas, es decir, el instrumento como tal me fascinó y no veía la hora de aprender, de empezar a aprender, pero estaba muy pequeña (...) Cuando ya tenía 10 años, que el anhelado momento llegó y pude presentar las audiciones para entrar a estudiar música en el Conservatorio del Tolima, en donde hice el bachillerato musical", relató.