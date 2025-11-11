Cómo convertir una idea en empresa: las tres reglas de oro para emprendedores colombianos

Colombia se consolida como uno de los ecosistemas de emprendimiento más activos de América Latina. Según el Colombia Tech Report 2024, el país ya cuenta con más de 2.100 startups activas, un crecimiento del 24 % frente al año anterior. Bogotá concentra más de la mitad, con sectores como Fintech y SaaS liderando la innovación.

En este contexto, Juan Luis Auccatoma, cofundador de Whaticket y actual inversionista ángel, compartió con Blu Radio las tres reglas que, según su experiencia, marcan la diferencia entre una idea pasajera y una empresa sólida.



1. Atreverse a emprender

“El primer paso es perder el miedo. En Latinoamérica hay talento, pero muchas ideas se quedan en el papel por temor al fracaso. La única forma de aprender a emprender es haciéndolo”, afirma Auccatoma.

El inversionista destaca que Colombia vive un momento único: hay acceso a tecnología, formación y comunidades de apoyo para fundadores de startups que quieren escalar regionalmente.



2. Resiliencia: más importante que el talento

Para Auccatoma, la constancia pesa más que la inspiración. Los primeros años no son de ganancias, sino de aprendizaje. “El éxito no se mide por la velocidad, sino por la capacidad de resistir cuando las cosas no salen como se planean”.

Como fundador de Whaticket, empresa que hoy factura más de USD 4 millones al año y opera en toda Latinoamérica, asegura que los momentos difíciles fueron los que moldearon la cultura de su equipo. “Sin resiliencia, una startup no sobrevive a su propio crecimiento”, señala.



3. Enamorarse del problema, no del producto

El tercer principio es enfocarse en resolver un problema real, no en crear un producto llamativo. “Cuando te enamoras del producto, dejas de escuchar al cliente; cuando te enamoras del problema, evolucionas con el mercado”, explica.



En fechas clave como el Black Friday, asegura que las startups que logran mantener relevancia son aquellas que escuchan, se adaptan y siguen resolviendo las necesidades reales de sus usuarios.

Para Auccatoma, emprender en Colombia es una oportunidad real, siempre que se haga con propósito, disciplina y ejecución. “No se trata de levantar más capital, sino de ejecutar mejor”, concluye.