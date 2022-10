El ‘She Is Global Forum 2022: Women Of The Future’ llega a Cartagena

Durante 3 días, 9, 10 y 11 de noviembre, emprendedores, académicos, líderes sociales, y figuras del sector público y privado se reunirán en Cartagena con el propósito de compartir historias de éxito, estrategias, y tendencias globales, regionales y locales con respecto al empoderamiento y el liderazgo femenino con el fin de estimular nuevas iniciativas que permitan efectuar cambios positivos en las vidas de las mujeres y sus comunidades. Se trata del ‘She Is Global Forum 2022: Women Of The Future’.

Este año el tema principal del evento es “Women Of The Future” (Mujeres del Futuro), donde se discutirá cómo la intersección del impacto social, la educación, la tecnología e innovación, y el emprendimiento abren caminos alrededor del mundo para que las mujeres se conviertan en lideresas de sus comunidades.

“Como ‘She Is Global Forum’ es la cuarta versión que se realiza, volvemos a Cartagena después de la primera edición en 2019, con el objetivo de generar espacios de articulación que buscan mitigar las brechas de desigualdad de género y que busca conectar con soluciones innovadoras”, dijo en Blu 4.0 Juan David Sánchez, director de She Is Global Forum.

Para ello, el foro dará la bienvenida a más de 170 expositores nacionales e internacionales, como también a más de 30 emprendedores de Colombia y la región, quienes tendrán la oportunidad de compartir ante la audiencia sus modelos de negocio en dos espacios dedicados: Innovation Tank y Women’s Pavilion.