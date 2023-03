¿La ropa puede contar historias? La apuesta de un emprendimiento colombiano

Muchas veces para convertir una idea de forma espontánea es necesario salirse de lo ordinario y emprender de forma creativa; según expertos, lo más importantes siempre debe ser la fidelidad y la pasión por las cosas que se hacen con el fin de compartir emociones en un producto. Lo mismo vio la emprendedora Juliana Sánchez, quien contó en diálogo con En Blu Jeans que a través de la ropa la comunicación era notable, por eso, entendió que a través de cómo nos vestimos se puede contar historias.

"Nosotros somos una marca de ropa que cuenta historias y conecta con las personas que la usa y con la persona que la ve. Siempre he creído que la ropa habla por nosotros y lo que usamos cuenta una historia de quienes somos, entonces nos encanta que la gente cuando vea nuestra ropa lo lleve a algún lugar, a algún momento, que le acuerde a alguien que lo conecte de alguna manera con su vida. Entonces nuestra ropa detrás lleva un significado muy importante. Nos enfocamos en crear un estilo atemporal que pues perdura en el tiempo y usamos materiales de alta calidad, así le damos una vida más larga a la prenda. Y tenemos un diseño y producción colombiana y así estamos generando más de 60 empleos. Llevamos cuatro años en el mercado, arrancamos siendo una marca virtual y hoy tenemos presencia en seis puntos físicos entre ciudades de Colombia", contó Sánchez en Blu Radio.

La emprendedora narró, además, que su idea de ver su propio estilo materializado la impulso mayormente a crear este emprendimiento y, ante eso, no lo dudo dos veces para poder crear su línea con el fin de también ayudar a más personas: "Luego tenemos otras marcas locales que se enfocan en un público muy exclusivo, pero no había nadie pensando en unir estos dos mundos. La escala de los grandes retailers de moda, pero con diseño y adicional que garantizará los procesos sostenibles, no solo los materiales, sino todo lo que está alrededor. Y es que en este sector tienes que saber que probablemente alguna de las prendas que usas tiene procesos productivos que son muy mal pagos y nosotros creíamos que ahí podía haber un cambio".