"No sobresalen los mejores sino los que se atreven a hacer algo diferente": experto en innovación

Las empresas para mejorar sus modelos de negocio invitan a diferentes formadores que dedican su tiempo para entregar conocimiento por medio de conferencias. Sin embargo, la llegada de la pandemia generó que las compañías no tomarán más estos servicios y muchos trabajadores se vieron afectador por eso, como fue el caso de Alejandro Ambrad, quien al ver esta problemática decidió crear 'Mentes a la Carta' con el fin de recuperar las capacitaciones.

"Lo que vivimos a lo largo de la pandemia fue complejo, como saben, fuimos una industria muy limitada durante la emergencia, y no solo por la falta de público, sino que muchas empresas recortaron gastos, en especial los que no son esenciales: los eventos, y que los que eran online se volvieron gratuitos; esto nos llevó a transformarnos y las empresas empezaron a pagar para mantener la atención virtual, pues es más difícil que en presencial", explicó Ambrad con En BLU Jeans.

Crear un negocio no es fácil, pero sí es posible, según él, todas las personas tienen un emprendedor dentro de sí, pero la gente debe trabajar e invertir: "a veces emprendemos desde el power point, pero salimos a la realidad y esta nos golpea fuertemente (...) Mi producto debe ser diferente, atractivo e innovador, porque si no me golpearan las grandes empresas"

"Las universidades no están cambiando y es un problema grande contra el emprendimiento. Hay cosas que marcan la diferencia entre el emprendedor que fracasa y el que tiene éxito (...) Las crisis son un momento perfecto para innovar y emprender. Si soy capaz de solucionar un problema que nadie ha podido solucionar, voy a lograrlo", mencionó.

Para Ambrad "no sobresalen los mejores, sino los que se atreven a hacer algo diferente", porque realmente lo que hace que alguien crezca e innove, es la capacidad que tiene de salirse de la línea de lo mismo: "nos enamoramos de una idea y no de un problema. Tenemos que solucionar lo que nadie ha podido", finalizó.

