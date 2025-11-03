En vivo
Orgullo país: emprendedor revela los secretos y riesgos de las esmeraldas colombianas

Las zonas esmeraldíferas más importantes en el país se encuentran ubicadas en Cundinamarca y Boyacá.

Esmeralda
Esmeralda
Foto: AFP, referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

A pesar de que Colombia es conocida por sus riquezas, la adquisición y distinción de esmeraldas de calidad sigue siendo un desafío para el público en general. Existe una dificultad reconocida para saber distinguir una buena esmeralda. Las zonas esmeraldíferas más importantes en el país se encuentran ubicadas en Cundinamarca y Boyacá. En este contexto, surge un nuevo emprendimiento digital enfocado en la educación y la transparencia: Pinto Molano Esmeraldas.

Juan Diego Pinto Molano es el creador y fundador de Pintomolano Esmeraldas. Este proyecto nació de su interés innato por el emprendimiento y el movimiento de dinero. El inicio de su negocio se dio de manera inusual: mientras navegaba por TikTok, vio un video de alguien comercializando esmeraldas, lo que despertó su curiosidad y lo motivó a incursionar en este campo.

Hoy en día, su enfoque principal es la joyería, dedicándose a la realización de piezas en oro y plata que incorporan piedras preciosas como la esmeralda. Además de las esmeraldas, también maneja diamantes, rubíes, zafiros y otras gemas preciosas. Juan Diego afirma que la esmeralda le abrió "bastante la mentalidad tanto en los negocios como en lo que puede lograr como persona".

A pesar de los riesgos del mercado, la iniciativa de Juan Diego Pinto Molano busca llevar el conocimiento y la seguridad a los consumidores.

Escuche aquí Orgullo País de En Blu Jeans:

