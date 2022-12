En video: el clamor de comerciante de Unilago que perdió su empresa

Un video viral que circula en redes muestra el clamor de una comerciante de Unilago que sorprendió a los asistentes con una reunión con funcionarios del Distrito.

“Si nos toca volvernos unos delincuentes como lo que se está volviendo la gente en este momento por hambre o necesidad, lo vamos a hacer”, dijo la desesperada mujer al secretario de Seguridad, Hugo Acero.

“Esto no es una amenaza, esto es un clamor de desespero. Estamos quebrados”, prosiguió la señora.

De acuerdo con el relato de la comerciante, tenía 10 empleados y ahora solo tiene cuatro que son de su familia.

“Los estoy cargando a mis hombros, porque no puedo dejar morir mi gente, pero hay gente que está aguantando hombre, hay gente que si se toma una aguadepanela con pan, en la tarde no tiene qué comer”, sostuvo.

BLU Radio habló con la mujer, identificada como Allison Vanessa Gamboa, quien narró las graves dificultades por las que ha debido pasar en medio de la pandemia y las medidas de la Alcaldía que por un lado castiga a comerciantes como ella, pero por el otro beneficia a supermercados de grandes superficies.

“Ese día lo que se hizo fue un clamor, no fue un show”, aseguró.

Gamboa criticó las medidas de la Alcaldía de Bogotá y pidió que la reactivación del sector no se dé a cuentagotas.

“Tenía tres locales y tuve que devolver dos. Son muchos comerciantes que han devuelto sus locales”, indicó la comerciante, quien aseguró además que las pérdidas de su empresa superan los 150 millones de pesos.

“No nos han dejado a trabajar. No es envidia con grandes superficies, ellos pueden trabajar, pero me molesta que nos hayan puesto un amarillismo, que no nos dejen trabajar”, agregó.

Escuche a Allison Vanessa Gamboa en entrevista con Mañanas BLU:

