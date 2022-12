Entra en vigor en Panamá alza de aranceles a importaciones colombianas

Un decreto aprobado por el Gobierno de Panamá el pasado día 2 y publicado en la gaceta oficial el día 11 de agosto establece que el alza arancelaria estará vigente desde este martes hasta el próximo 31 de diciembre.



El documento indica que el arancel de importación de las rosas, claveles, crisantemos, calas, astromerias y gladiolas será a partir de hoy del 30 %, por encima del 15 % precedente.



El cemento sin pulverizar o clinker y la hulla bituminosa, un tipo de carbón mineral, pasan de pagar cero arancel a 30 % y 15 %, respectivamente, de acuerdo a la información oficial.



Además, el clinker también pagará un 7 % por concepto de Impuesto de Transferencia de Bienes, Muebles y Servicios (ITBMS), según establece el decreto de gabinete número 28.



Las tasas de importación de prendas de vestir pasan de entre 10 % y 15 % al 30 %, y también se les aplica desde este martes el 7 % por ITBMS, de acuerdo a la información oficial.



Quedan excluidos de la aplicación del alza arancelaria las mercancías que procedan de países con los que Panamá tenga vigentes acuerdos de libre comercio; de sus socios centroamericanos; de Paraguay, Bolivia y Ecuador o de la Zona Libre de Colón (ZLC).



El decreto panameño entró en vigor en medio de una controversia con Colombia por un arancel del 10 % y un cargo de 5 dólares por cada contenedor que el país andino aplica, desde 2012, a las reexportaciones de calzados y textiles de la panameña Zona Libre de Colón (ZLC), pese a que un fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) declaró ilegal esa medida.



El Gobierno panameño adoptó las medidas arancelarias "consciente de su obligación de garantizar" tanto "el desarrollo de la relaciones comerciales internacionales del Estado en un marco de certeza y previsibilidad" como "la protección de los intereses esenciales para el mantenimiento armónico" de las mismas, según indica el decreto 28.



El Gobierno de Panamá también aprobó el pasado día 2 un proyecto de nueva Ley de Retorsión o reciprocidad que, entre otros, crea una "Lista de Estados que Discriminan Contra Panamá" para aplicarles medidas migratorias, tributarias y arancelarias, entre otras.



El proyecto "es un mensaje claro de que Panamá está evaluando usar la Ley de Retorsión cuando sea necesario", dijo el presidente panameño, Juan Carlos Varela, la semana pasada, cuando el proyecto legislativo fue entregado al Parlamento para su aprobación.



Analistas y representantes del sector privado panameños han expresado su respaldo a las medidas económicas adoptadas por Gobierno de Panamá frente a la controversia con Colombia, aunque han pedido al mismo tiempo que las parte se sienten a dialogar sin precondiciones en busca de acuerdos que sean de beneficio mutuo.



"El Gobierno de Panamá ha hecho lo propio; crear unos aranceles, una ley de retorsión con un poco más de agarre (...) Panamá tiene que mandar un mensaje claro que el estatus quo no puede ser, Colombia tiene que moverse y cambiar su postura", dijo a Efe el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jorge García.



Sin embargo, García alertó de los "peligros" que entrañan las medidas de reciprocidad, que son "una espiral negativa, que sabes cómo empiezan pero no cómo terminan".





Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que muy pronto la Avenida Boyacá estará libre de huecos.



-El Gobierno buscará beneficios para los integrantes de la fuerza pública que hayan sido condenados por falsos positivos, para evitar inequidades en la aplicación de la justicia transicional para los guerrilleros de las Farc.



-En dos municipios del Risaralda hará presencia el presidente Juan Manuel Santos , en donde realizará un consejo de seguridad y entregará varias obras para la comunidad.



-En la tarde de este martes, la Cámara de Representantes escuchará a los ternados para la Defensoría del Pueblo y posteriormente elegirá al nuevo director del organismo humanitario.



-Las autoridades de Bogotá encontraron a un joven de 14 años de edad que había desaparecido el fin de semana tras haber acordado un encuentro con una niña a través de redes sociales.



-La personería de Barranquilla asumió el proceso para el regreso a la Guajira el cuerpo de una niña wayúu que murió por desnutrición en una clínica de la capital del Atlántico.



-El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, advirtió esta mañana que no hay cabida para una renegociación de los acuerdos con las Farc, y por esa razón cree que el plebiscito será la única oportunidad de los colombianos de terminar el conflicto con las Farc.



-La Superintendencia Financiera reveló esta mañana que las ganancias acumuladas de Ecopetrol, en el primer semestre del año, ascendieron a 1.5 billones de pesos, gracias al sustancial repunte que tuvo la compañía en el segundo trimestre del año, donde se registró un crecimiento cercano al 117 por ciento.



-El Departamento Nacional de Planeación revelará un estudio en el cual midió el grado de felicidad de los colombianos en todas las regiones del país.



-En estado crítico permanece un joven que fue atacado a piedra en el Valle del Cauca por portar la camiseta de un equipo de la ciudad de Cali.



-Tres días completa un Incendio Forestal de Gran Magnitud en Carmen de Apicalá, en Tolima.



-En Venezuela, el dirigente opositor, Henrique Capriles, aseguro que la “situación explosiva” en la frontera generó que un año después el Gobierno venezolano decidiera abrirla.



-En Francia, tres mujeres ya han sido multadas por llevar "burkini",el vestido de baño que usan las mujeres musulmanas.



-El expresidente de la FIFA João Havelange murió este martes a los 100 años de edad en Río de Janeiro.