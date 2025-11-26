Es hora de un seguro antibloqueos: la petición de los productores del campo al Gobierno

Los productores agropecuarios le están pidiendo al Gobierno que, así como existe un seguro contra los atentados terroristas, se cree y se financie con dinero público un seguro contra los bloqueos en carreteras en medio de la disparada de las protestas.

Solo este año, Colfecar ha contabilizado más de 1.300 bloqueos en 2025.

"Se debe proteger la producción agropecuaria con la implementación de un seguro que cubra las pérdidas alimentarias y activos por ese terrible cáncer que padecemos de los bloqueos. Ya contamos con seguros para clima, lluvias y por enfermedades y plagas. No obstante, pese a lo crítico este aspecto, lo más perturbador para la actividad agropecuaria son hoy los bloqueos", dijo Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, en medio de la instalación del Congreso Nacional Agropecuario de la SAC.

Los bloqueos, dice Moreno, fueron la principal explicación para la disparada del precio de alimentos tras el paro nacional de 2021. Vale recordar que murieron millones de aves por falta de alimento y meses después la unidad de huevo AA llegó a valer mil pesos.



En la actualidad, el Gobierno financia parcialmente algunos seguros en materia de lluvia e incluso hay seguros para la venta de cosechas. El Gobierno también asume el costo de la póliza antiterrorismo, que se activa, por ejemplo, cuando hay paros armados de los grupos ilegales como un modo de darle garantías a los transportadores de carga.

Justamente, la inseguridad es el otro gran dolor de cabeza de la producción agrícola por cuenta de la disparada de delitos como la extorsión, el secuestro y la retención ilegal de camiones en carretera (incluyendo los que transportan comida).

"Se necesita presencia militar efectiva para proteger la vida y los derechos de 15 millones de productores del campo que representan alrededor del 30% de la población del país", agregó Moreno.