Bloqueos en La Guajira tienen en riesgo el suministro de gas para el país

Los bloqueos en el complejo gasífero Ballena en, La Guajira, tienen en riesgo el suministro de gas para el norte y el centro del país. Así lo advirtió este lunes Hocol, filial del grupo Ecopetrol.

"Hocol expresa su vehemente rechazo a los bloqueos que se registran desde el pasado 3 de noviembre a los accesos del Complejo Ballena, ubicado en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira, por parte de miembros de la comunidad de Carrapiñapule, quienes impiden el ingreso y la salida de personal, alimentos e insumos necesarios para la operación de producción de gas", señaló la compañía en un comunicado.

Según cuenta Hocol, la situación empeoró en las últimas horas al punto de que fue necesario activar los protocolos de emergencia. La compañía podría verse obligada a suspender el bombeo de gas.

El campo en La Guajira produce 70 millones de pies cúbicos de gas por día, aproximadamente el 7 % de la demanda regular en el país.



Las peticiones tienen que ver con agua potable, educación, transporte escolar y reconocimiento de autoridades tradicionales.