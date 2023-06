¿Es posible dejar de vender carros a gasolina en 2040, cómo dijo el ministro de Hacienda?

Luego de las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en las que aseguró que el país debería dejar de matricular carros movidos por gasolina en el 2040, son varias las dudas que deja el anuncio.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Oliverio García, presidente de Andemos, habló sobre cómo ve el camino del mercado de los carros eléctricos para que en ese año la transición haya completado tal y como lo nombró el ministro.

García aseguró que no solo es el precio en los automóviles sino en la instalación de la infraestructura en el país para solventar este servicio y la capacidad para generar la energía que se requiere para la respectiva recarga.

Según el presidente de Andemos, en Colombia, el parque automotor, entre híbridos y eléctricos hay unos 60.000 vehículos, cifra que no alcanzan a ser el 1% de los carros en el país. “Tenemos 9.000 que son totalmente eléctricos”, dijo.

Sobre los autos que tienen baterías pequeñas, el experto señaló que se trataría de vehículos que requerían de al menos una carga a día.

“Para el caso de este transporte necesitan de un sistema de carga rápida y ese sistema cuesta una plata larga”, explicó.

Con respecto a las electrolineras alrededor del país, dijo que su instalación sería responsabilidad del Gobierno con alianzas púbico-privadas.

García no se atrevió, como el Gobierno , a entregar una fecha sobre el momento en que el país deba dejar de vender carros que dependan de combustibles fósiles, “la transición ya la comenzamos, yo no me atrevería a decir ninguna fecha”, destacó.

Hay que recordar que Bonilla afirmó que el país debe "ir hacia una industria de energías limpias, hacia una producción de bienes con otro tipo de desarrollo", por lo cual cree que los ciudadanos deben acostumbrar a utilizar otro tipo de vehículos como bicicletas o patinetas.

"Para ello tenemos que electrificar el país y electrificar es (tener) energía limpia que viene del agua, viene de distintas fuentes. Seguramente no para construir nuevas centrales eléctricas en embalses, pero sí utilizar otras formas de generación como energía eléctrica, solar o eólica", añadió en medio de sus declaraciones.

Escuche aquí la entrevista: