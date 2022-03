“Es una mentira abusiva de Petro”: Uribe sobre alto costo de comisión de fondos privados de pensión

El expresidente Álvaro Uribe Vélez , cabeza del partido Centro Democrático , criticó las declaraciones del candidato Gustavo Petro sobre los costos de las comisiones de fondos privados de pensión. El aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico, propuso este lunes, durante un debate, cambiar el sistema de pensiones. Según su opinión, el que rige en la actualidad que fue creado por la ley 100 de 1993 no pensiona a la gente y dicho aporte es un pago parafiscal que podría ser usado por el Gobierno para financiar distintas necesidades.

“Él anda muy contagiado de Chile y hay una gran diferencia, primero aquí hay los dos sistemas de prima media de Colpensiones y aquí existen los fondos. Segundo, en Chile todo lo paga el trabajador. Aquí, la mayor parte de la cotización. Hay mas solidaridad, hay garantía de pensión mínima. Petro dice que los banqueros le roban el 30% al país, ¿por qué mentirle al país?. Me parece una mentira abusiva a los colombianos y mire lo que pasó en Argentina con el gobierno de Cristina Kirchner. Los fondos de pensiones han sido bien manejados en Colombia”, sostuvo Uribe.

Publicidad

Desde la campaña de Petro se aseguró que la propuesta no va encaminada a “coger el dinero de los colombianos”, sino a cambiar la asignación de dichos recursos para que, según explicó el economista Luis Fernando Medina, parte del equipo programático de la campaña del candidato, dichos recursos vayan al sistema de prima media.

Uribe también se refirió a la convención de su partido para definir a quién apoyará en las votaciones del próximo 29 de mayo, cuando se llevará a cabo la primera vuelta de estas elecciones. El exmandatario se refirió cómo será el mecanismo para elegir el candidato que se llevará el apoyo del partido de Gobierno.

“Ayer nombramos una comisión para avanzar en unos diálogos, se va a consultar la militancia, hay que unir la familia sobre todo en este momento de dificultades. El grupo que se ha conformado es bueno, se va hablar de temas programáticos, hay 600.000 carnetizados, unos 700. 000 simpatizantes y a ellos se les preguntará. Será una consulta directa, por correos WhatsApp, en los que tendremos en cuenta los tiempos técnicos y los tiempos políticos, que los definirá el comité. No queremos ser taponamiento, sino facilitadores… A mí me gusto mucho lo que dijo Federico Gutiérrez que se reunirá con líderes políticos con otros candidatos, con gremios, con sindicatos, eso es bueno”, indicó el expresidente.

Publicidad

Uribe indicó que lo fundamental es una coalición útil a la democracia y enfatizó en que el 'Comité de tránsito político' debe definir el tema técnico y logístico. Además habló de la finalidad de la consulta aun cuando varios miembros del partido ya han 'cantado' su voto abiertamente.

"Siempre defendí la candidatura del doctor Zuluaga, por su origen, por las credenciales académicas, por lo personal. Tuve un reproche al interior del la candidatura del doctor Zuluaga, me dicen "usted diga que no se vota la consulta y prohíba" y dije esto es un partido político, unos dicen que votan la consulta , otros que no, y yo no soy capaz de entrar en esa confrontación con sectores del partido o con el presidente de la República que dijo que votaría la consulta. Esta consulta ayuda a reunir la familia y hablar con otros candidatos", enfatizó.