Uribismo aplaza decisión de apoyo a Federico Gutiérrez y abre la puerta a otros candidatos

Después de más de cuatro horas de reunión en el cónclave que fue convocado el pasado domingo por el expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático no tomó decisión sobre apoyo a algún candidato presidencial.

Pese a que su hasta ayer candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga se hizo a un lado y de hecho ya adhirió a la campaña del ganador de la consulta del Equipo por Colombia, Uribe expresó una nueva encrucijada, pues, en su criterio, un apoyo directo podría, más que beneficiar, golpear dicha aspiración.

Publicidad

“Cualquier candidato al que yo me le acerque ahí mismo dicen “uribista” y le ponen un estigma. Inclusive, me daba pena a mí que Óscar Iván Zuluaga en caminatas y a él se lo dije. Yo por eso quiero hacer ahora una tres aplicando aquí un principio: mucho hace el que no hace estorbo”, indicó.

Para el partido de gobierno el objetivo es uno solo: derrotar a Gustavo Petro, quien Uribe considera es “un problema grave para el país”. Sin embargo, ante su encrucijada prefirió posponer cualquier apoyo, anunciando además que consultará a las bases de esa colectividad.

En los próximos días harán una encuesta a través de redes sociales a sus 600.000 militantes inscritos, buscando validación a cualquier decisión.

Llamó la atención que el jefe del Centro Democrático, quien más temprano reconoció su responsabilidad en la pérdida de 21 curules que sufrió el partido en las elecciones legislativas, insistió en que no están “de fiesta”, reiterando en varias oportunidades que lo ocurrido deja a su colectividad en una especie de “quiebra”, señalando que algunos integrantes hicieron “pilatunas” con ciertas alianzas.

Publicidad

Lo que viene

Pero, además, aunque se daba por descontado el apoyo a Gutiérrez, Uribe abrió la puerta a otros sectores. El comité de transitó político, que fue creado y que estará integrado por congresistas electos y otros reelegidos como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Paloma Valencia y Óscar Darío Pérez, tendrá la tarea de buscar conversaciones con más candidatos y partidos.

Publicidad

“La conversación por ejemplo con Íngrid Betancourt, con Rodolfo Hernández, con John Milton Rodríguez, Enrique Gómez, el Partido Liberal, el expresidente Pastrana a quien aprecio y con el doctor Germán Vargas. Hay que mostrar serenidad de espíritu y una gran preocupación por el país”, concluyó.

En un plazo de una semana se producirían decisiones definitivas, mientras que la mayoría de voces, entre ellas la del senador Ernesto Macías, ratificaron que están con Federico Gutiérrez y que, de hecho, las sedes de campañas al Congreso y Presidencia de Zuluaga ya están siendo adecuadas para hacerle campaña.

Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy: